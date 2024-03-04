الرياضة

النصر يتعثر أمام العين في ذهاب ربع نهائي أبطال آسيا

صحيفة البلادaccess_time24 / شعبان / 1445 هـ       4 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تعثر فريق النصر أمام  العين الإماراتي بهدف وحيد في لقاء الذهاب، الذي جمع الفريقين مساء اليوم الاثنين على  استاد هزاع بن زايد، في ربع نهائي منطقة غرب دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

سجل الجناح المغربي سفيان رحيمي هدف الانتصار الثمين للعين أمام النصر في الدقيقة 44 من زمن الشوط الأول، بطريقة رائعة بعدما تلقى تمريرة بينية مميزة وذكية من كاكاو داخل المنطقة من الجهة اليسرى، وراوغ الحارس أوسبينا بهدوء واضعاً الكرة داخل الشباك الخالية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين النصر والعين يوم الاثنين المقبل الموافق 11 مارس الجاري، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية، على أرضية ستاد الأول بارك في الرياض.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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