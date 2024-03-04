العروبة يتمسك بوصافة” يلو”.. وتعثر الخلود أمام العين

حائل- خالد الحامد
تمسك فريق العروبة بوصافة ترتيب دوري يلو، بعد فوزه على ضيفه القيصومة بهدف دون رد، في المواجهة التي احتضنها استاد نادي العروبة بالجوف، ضمن منافسات الجولة 24 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
سجل هدف العروبة الوحيد تركي المطيري؛ فرفع العروبة رصيده إلى 47 نقطة، وتجمد رصيد القيصومة عند 17 نقطة بالمركز قبل الأخير.
وتعثر فريق الخلود أمام مضيفه العين بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمعهما على استاد الملك سعود بالباحة، سجل للعين البراء باعظيم، وعثمان مالوم ، فيما أحرز هدف الخلود الفونسو تايرا. بهذه النتيجة رفع العين رصيده إلى 24 نقطة بالمركز الخامس عشر، وبقي الخلود عند نقاطه الـ 42 بالمركز الثالث.
وفي القطيف ، تعادل الترجي مع ضيفه هجر 2-2. سجل للترجي مشاري جريبي، ومسفر النجراني، فيما أحرز لهجر بكاري كوليبالي ” هدفين ” .
بهذه النتيجة رفع الترجي رصيده إلى 17 بالمركز الاخير ، وهجر 18 نقطة بالمركز السادس عشر .
🎥 | أهداف مباريات اليوم ⚽️🎯
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/e4Zdg1tXlx
— دوري يلو (@FDL_KSA) March 4, 2024