“الصحة” تنظم الجائزة الوطنية لسلامة المرضى

البلاد – الرياض

رعى وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، إطلاق المركز السعودي لسلامة المرضى جائزته الوطنية السنوية في نسختها السادسة بالرياض، بحضور 250 من كبار الشخصيات، و120 فريقاً ممثلاً للمشاريع الفائزة، وذلك بهدف التعرف على الابتكارات الناجحة في مجال سلامة المرضى، وإبراز أفضل الممارسات ليتم استخدامها كنماذج يُحتذى بها في المنشآت الصحية، وذلك ضمن جهود الصحة الهادفة لتسهيل الوصول للخدمات الصحية وتطويرها، والإسهام في تحقيق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي للوصول لمجتمع حيوي ونظام صحي شامل وفعال ومتكامل، يقوم على صحة الفرد والمجتمع، وفق رؤية السعودية 2030.

وهدفت الجائزة إلى تعزيز الجهود المحلية والدولية في تحقيق سلامة المرضى، وانعكاس ذلك على تحسين مستوى الرعاية الصحية، بما يسهم في تعزيز سلامة المرضى، فضلاً عن تعزيز الثقافة التنظيمية وصولاً إلى رعاية صحية آمنة.

وشارك في الجائزة الوطنية لسلامة المرضى في نسختها السادسة للعام أكثر من 600 متقدم بمشاريع نوعية في مسارات متعددة هدفت إلى تعزيز سلامة المرضى من خلال مجموعة من الابتكارات التي تسهم في إحداث الإثر الإيجابي في جودة وكفاءة الرعاية الصحية في المملكة.

يذكر أن الجائزة حظيت بمشاركة واسعة من منظومة القطاع الصحي في المملكة ومنسوبيها، والباحثين والأكاديميين المحليين، إلى جانب ممثلين للمجتمع الدولي ودول مجموعة العشرين ومقدمي الرعاية الصحية على المستوى الدولي وخبراء عالميين.