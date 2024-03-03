20 نحالاً في مهرجان حراء الثقافي

جدة – ياسر خليل

شكل معرض العسل على هامش مهرجان حراء الثقافي بمكة المكرمة، تظاهرة مميزة من حيث عرض المنتجات التحويلية،واقبالاً متزايداً من الزوار من الموطنين والمقيمين وضيوف الرحمن، الذي يتم إقامته بجوار أشهر معالم أم القرى “جبل النور” وعلى امتداد تاريخها الإسلامي الطويل، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة في مكتبها بالعاصمة المقدسة.

ويشهد المعرض مشاركة ما يفوق الـ 20 نحّالاً تحت سقف واحد، وتوفير كل ما من شأنه لرفع إنتاج العسل، من خلال استخدام أفضل المواصفات العصرية والنماذج الحديثة، وذلك للإفضاء إلى أفضل المعايير في الجودة، وكسب إعجاب رواد وزائري حي حراء الثقافي، حيث يحظى المعرض بحضور لافت من المهتمين والراغبين في الحصول على أجود أنواع العسل، بالإضافة لتعظيم فائدة المشاركين بشكل كبير من المهرجان عبر الإسهام في نشر الطرق الحديثة في تربية النحل، بما يضمن تحقيق عوائد اقتصادية هائلة، إلى جانب الاستمتاع بالبرامج المصاحبة للمعرض، وما يشتمله من تجارب سياحية وثقافية فريدة في إثراء جودة الحياة عبر اتجاهات عدة.

وحرص الزوار معرض العسل على اقتناء أجود الأصناف من أنواع العسل، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وتعزيز كل ما من شأنه إثراء تجارب المشاركين من النحّالين، التي على ضوئها يحرص المشاركون على ضمان تقديم منتجات أصلية تنال على ثقة المستهلكين، من حيث توافقها لأعلى المواصفات والمقاييس، وتقديم منتج عالي الجودة