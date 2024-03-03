وقّعت اتفاقيات دولية لتطوير كوادرها.. «أرامكو» تدخل أسواق الوقود بأمريكا الجنوبية

البلاد – الظهران

في إطار استراتيجيتها الاستثمارية المتقدمة وريادتها العالمية في مجال الطاقة والكيميائيات ، أكملت “أرامكو السعودية” صفقة الاستحواذ على حصة ملكية بنسبة 100 % في شركة إسماكس للتوزيع (إس بي إي) (إسماكس)، وهي شركة رائدة في مجال تجارة التجزئة للوقود ومواد التشحيم المتنوعة في تشيلي. وتحظى شركة إسماكس، بحضور كبير في السوق التشيلية، يشمل محطات بيع الوقود بالتجزئة، وأعمال المطارات، ومحطات توزيع الوقود، وإنتاج وتوزيع مواد التشحيم.

وتمثّل هذه الصفقة، التي أُعلن عنها لأول مرة في سبتمبر 2023م، أول استثمار لأرامكو السعودية في أعمال التجزئة في أمريكا الجنوبية والتي توضح جاذبية أسواقها، وتدعم هدف الشركة الإستراتيجي في تعزيز سلسلة القيمة الخاصة بها في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق.

وأكد النائب التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للمنتجات والعملاء في أرامكو السعودية ياسر مفتي، تطّلع أرامكو من خلال إكمال عملية الاستحواذ على شركة إسماكس، إلى العمل مع هذا الفريق المتميز في تشيلي لتحقيق الطموحات المشتركة. من جهة ثانية وعلى صعيد التنمية البشرية ، وقعت أرامكو السعودية، خمس اتفاقيات مع شركات ريادية في مجال الاستشارات الإدارية والإستراتيجية، بحضور النائب التنفيذي للرئيس للموارد البشرية والخدمات المساندة في أرامكو نبيل بن عبدالله الجامع، وذلك على هامش مؤتمر مبادرة تنمية القدرات البشرية المنعقد في الرياض . ونوه النائب الأعلى للرئيس للموارد البشرية في أرامكو فيصل بن عبدالرحمن الحجي، بتاريخ الشركة والدور الذي تؤديه في تطوير الكوادر البشرية المحلية، لمواجهة التحديات المعاصرة، من خلال مثل هذه الشركات العالمية.