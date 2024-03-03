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مبدعون يتنافسون على “جائزة تمجيد”

صحيفة البلادaccess_time23 / شعبان / 1445 هـ       3 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ تبوك

يتنافس 100 شاعر وشاعرة على جائزة تمجيد الشعرية بمنطقة تبوك، فيما تواصل اللجان المعنية بالجائزة استقبال المشاركات حتى نهاية شهر شعبان الجاري، لتبدأ بعد ذلك لجان التحكيم في شهر رمضان المبارك بفرز القصائد وتحكيمها، استعدادا لإعلان أسماء الفائزين في المسابقة التي تستهدف الشعراء والشاعرات من المواطنين والمقيمين في جميع مناطق المملكة، بجوائز نقدية تصل إلى 100 ألف ريال.

وأوضحت جمعية التنمية الأهلية بتبوك “شيم” أن الجائزة تهدف إلى توظيف الإبداع الشعري بمجاليه الفصيح والنبطي في الثناء على – الله عز وجل – وفق آلية عمل مشتركة تضمن ريادة المسابقة واستمرارها للأعوام القادمة، كما أن الجائزة تلتزم بالتمسك بقيِّم الاستقلالية والشفافية والنزاهة في عملية اختيار المرشحين، من خلال لجان التحكيم التي تتألف من أساتذة وأكاديميين متخصصين في الشعر واللغة العربية، وسترشح أفضل 6 متسابقين في الشعرين النبطي والفصيح للفوز بجوائز المسابقة النقدية، من خلال الحفل الختامي الذي سيعلن عن موعده قريباً.

ودعت ” الجمعية ” الراغبين والمهتمين بالمشاركة، إلى الاطلاع على شروط ومعايير الجائزة عبر الموقع الرسمي للجائزة.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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