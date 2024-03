فيديو | مانشستر سيتي يُجهز على يوناتيد بثلاثية

حسم مانشستر سيتي الديربي أمام جاره مانشستر يونايتد بنتيجة (3-1) الأحد، في قمّة مباريات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز (2023-2024).

في ملعب (الاتحاد) عقر دار مانشستر سيتي، استطاع الفريق السماوي الوصول إلى النقطة رقم 62 في الوصافة، خلف ليفربول المتصدر صاحب 63 نقطة.

مانشستر يونايتد بدأ التسجيل عبر مهاجمه الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد في الدقيقة الثامنة من تصويبة صاروخية، وعلى إثر ذلك انتهى الشوط الأول.

في الشوط الثاني عاد مانشستر سيتي وسجّل 3 أهداف متتالية عبر الإنجليزي فيل فودين في الدقيقتين 56 و80، والنرويجي إيرلينغ هالاند في الدقيقة 91.

شاهد أهداف مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد 3-1

Goal!

Phil Foden at the double! Man City turn it around from a goal down. #beINPL #MCIMUN pic.twitter.com/0aUQIzk3iI

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) March 3, 2024