الرياضة

فيديو | مانشستر سيتي يُجهز على يوناتيد بثلاثية

محمد ابو الوفاaccess_time23 / شعبان / 1445 هـ       3 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق
مانشستر سيتي يحسم الديربي أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 3-1

حسم مانشستر سيتي الديربي أمام جاره مانشستر يونايتد بنتيجة (3-1) الأحد، في قمّة مباريات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز (2023-2024).

 

في ملعب (الاتحاد) عقر دار مانشستر سيتي، استطاع الفريق السماوي الوصول إلى النقطة رقم 62 في الوصافة، خلف ليفربول المتصدر صاحب 63 نقطة.

 

مانشستر يونايتد بدأ التسجيل عبر مهاجمه الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد في الدقيقة الثامنة من تصويبة صاروخية، وعلى إثر ذلك انتهى الشوط الأول.

 

في الشوط الثاني عاد مانشستر سيتي وسجّل 3 أهداف متتالية عبر الإنجليزي فيل فودين في الدقيقتين 56 و80، والنرويجي إيرلينغ هالاند في الدقيقة 91.

 

شاهد أهداف مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد 3-1

 

 

 

 

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