الرياضة

شاهد | ليفركوزن يهزم كولن ويبتعد بـ10 نقاط في الصدارة

محمد ابو الوفاaccess_time23 / شعبان / 1445 هـ       3 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق
ليفركوزن يهزم كولن ويبتعد بـ10 نقاط في الصدارة

انتصر باير ليفركوزن على كولن بنتيجة (2-0) عصر الأحد، ليواصل حلمه نحو التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم للموسم الحالي (2023-2024).

 

في ملعب (ريهن إنرجي ستاديون) معقل كولن لحساب الجولة 24 من المسابقة، تمكّن ليفركوزن من العودة بنقاط المباراة وتعزيز فرصة في اللقب.

 

ووسّع رجال المدرب الإسباني تشافي ألونسو، الفارق مع بايرن ميونيخ إلى 10 نقاط، حيث يحظى ليفركوزن بـ64 نقطة مقابل 54 للفريق البافاري.

 

سجّل هدفي باير ليفركوزن كل من لاعب الوسط الهولندي جيرمي فريمبونج في الدقيقة 38، والظهير الإسباني أليخاندرو جريمالدو في الدقيقة 73.

 

شاهد أهداف باير ليفركوزن وكولن 2-0

 

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