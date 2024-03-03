حلويات رمضان.. طريقة عمل حلي الفيمتو

الفيمتو من أبرز المشروبات الرمضانية ويمكن تحضيره في وصفة حلي لذيذ

المقادير اللازمة

للقاعدة

بسكويت سادة

حليب لغمس البسكويت

للكريمة

عبوة قشطة

كوبين حليب

عبوة كاسترد

سكر كمية حسب الرغبة

لطبقة الفيمتو

2 باكيت جيلي بالفراولة

نصف كوب من الفيمتو

2 كوب ماء مغلي

طريقة العمل

يغمس البسكويت في الحليب ويرص في بايركس طبقة

تقلب الكاسترد مع السكر والحليب ويرفع علي النار ونستمر بالتحريك حتي يثقل

يرفع عن النار وتضاف القشطة وتقلب

يترك ليبرد قليلاً

يضاف لطبقة البسكويت الكريمة وتترك بالثلاجة لتبرد

يقلب الجيلي في الماء المغلي علي النار حتي يغلي

يرفع عن النار ويضاف له الفيمتو ويقلب

ثم يترك ليبرد قليلا ويضاف لطبقة الكريمة

تترك بالثلاجة لتبرد تماما

ثم تقدم