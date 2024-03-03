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حلويات رمضان.. طريقة عمل حلي الفيمتو

نيفين عباسaccess_time23 / شعبان / 1445 هـ       3 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الفيمتو من أبرز المشروبات الرمضانية ويمكن تحضيره في وصفة حلي لذيذ

المقادير اللازمة

للقاعدة
بسكويت سادة
حليب لغمس البسكويت

للكريمة
عبوة قشطة
كوبين حليب
عبوة كاسترد
سكر كمية حسب الرغبة

لطبقة الفيمتو
2 باكيت جيلي بالفراولة
نصف كوب من الفيمتو
2 كوب ماء مغلي

طريقة العمل

يغمس البسكويت في الحليب ويرص في بايركس طبقة
تقلب الكاسترد مع السكر والحليب ويرفع علي النار ونستمر بالتحريك حتي يثقل
يرفع عن النار وتضاف القشطة وتقلب
يترك ليبرد قليلاً
يضاف لطبقة البسكويت الكريمة وتترك بالثلاجة لتبرد
يقلب الجيلي في الماء المغلي علي النار حتي يغلي
يرفع عن النار ويضاف له الفيمتو ويقلب
ثم يترك ليبرد قليلا ويضاف لطبقة الكريمة
تترك بالثلاجة لتبرد تماما
ثم تقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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