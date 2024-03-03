تدشين مصنع سيمنس للمعدات الكهربائية في جدة

الرياض- واس

دشن معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، مصنع سيمنس للمعدات الكهربائية في واحة مدن جدة، وذلك بحضور معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة.

وحضر حفل التدشين القنصل العام لجمهورية ألمانيا الاتحادية الدكتورة إيلتيه آدرهولد، وعدد من قيادات وكبار التنفيذيين في المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص. وتبلغ مساحة المصنع 6000 متر مربع لإنتاج أحدث المعدات الكهربائية ذات الجهد المتوسط بما في ذلك أنظمة التحكم للمحطات الفرعية، وألواح الاتصال والحماية، إضافة إلى مجموعة من المنتجات الحيوية الأخرى التي تهدف إلى تعزيز توفير الطاقة الآمنة والموثوقة للعديد من القطاعات المنشآت، النفط والغاز، الطاقة، البنية التحتية والبتروكيماويات.

وقال رئيس مجموعة إبراهيم عبدالله الجفالي وإخوانه، وعضو مجلس إدارة شركة العربية للمعدات الكهربائية وشركة سيمنس في المملكة خالد الجفالي: “نحن مسرورون بفتح مرفقنا الجديد في جدة، مما يعكس إيماننا القوي بإمكانات خطة التنمية الاقتصادية للمملكة العربية السعودية ، ودعم تطوير المواهب، والمساهمة في أهداف الاستدامة في المملكة.”

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس في المملكة أحمد هوساوي، أن المصنع الجديد هو مركز للابتكار مصمم لتلبية الطلب المتزايد في المملكة على حلول الطاقة.