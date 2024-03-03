المديفر: المملكة مركز رئيسي لإنتاج وتصنيع المعادن

ميامي – واس

أكد معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، أن المملكة ستتحول إلى مركز عالمي رئيسي لإنتاج وتصنيع المعادن، انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 وخططها لتنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، حيث حددت الرؤية التعدين كركيزة ثالثة للصناعة الوطنية.

وأوضح خلال مشاركته في جلسة بعنوان “المعادن العالمية.. التعدين والمعادن الحرجة” في مؤتمر المعادن الحرجة المنعقد في ولاية ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، أن المملكة اتخذت مجموعة من الخطوات لتطوير قطاع التعدين، تضمنت تنفيذ العديد من المبادرات لإيجاد بيئة تساعد على تطوير قطاع التعدين، وإصدار قانون الاستثمار التعديني، لتسهيل عملية الحصول على التراخيص، وتقليل التأثير البيئي لعمليات التعدين، وتعظيم الاستفادة من الفوائد للمجتمعات المحلية. وعلى هامش المؤتمر اجتمع نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، مع عدد من رؤساء ومسؤولي الشركات العالمية، وبحث معهم آفاق التعاون في قطاع التعدين.