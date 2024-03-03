الدفاع المدني: أمطار رعدية حتى الثلاثاء

البلاد ــ جدة

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني، من خطورة الاقتراب من أماكن تجمع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية في ظل هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة تستمر حتى بعد غد الثلاثاء.

ودعت المديرية إلى أخذ الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة وعدم السباحة في أماكن السيول كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكّل خطورة، مشيرةً إلى أن منطقة الرياض ستتأثر بأمطار خفيفة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل الرياض العاصمة والدرعية والدوادمي وعفيف والقويعية والأفلاج وحوطة بني تميم والحريق وشقراء والمزاحمية ورماح والمجمعة وثادق والغاط والزلفي ومرات وحريملاء.

وبشأن بقية المناطق، أشارت إلى أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل الطائف والعرضيات وميسان وأضم والكامل، ومناطق جازان وعسير والباحة.