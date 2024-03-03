أمير حائل يرعى حفل انطلاق رالي جميل النسائي

حائل- خالد الحامد
يرعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، بحضور نائب أمير حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن غدًا الاثنين حفل انطلاق رالي جميل النسائي، وذلك بمتنزه المغواة.
وينطلق الرالي في مرحلته الأولى من حائل مرورًا بالعلا ثم أملج وينبع، في نسخته الثالثة تحت عنوان” شغفها يحرك العالم، على أن يتزامن اليوم الختامي للحدث مع اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس الجاري.
وتواصل النسخة الثالثة من “رالي جميل” نجاحها في استقطاب المتسابقات الموهوبات من جميع أنحاء العالم، وتسليط الضوء على المساعي الجادة للنساء حول العالم لمواصلة النجاح. ويوضح الحدث أيضاً الدور المحوري الذي تلعبه المرأة السعودية في رسم معالم مستقبل رياضة السيارات، تجسيداً لرؤية المملكة 2030.
وستكون نسخة هذا العام من الرالي عبارة عن رحلة عبر أجمل مدن المملكة، بمشاركة أكثر من 110 متسابقات يمثّلن 37 دولة، وتبلغ مسافة الرالي 1600 كيلومتر حيث ينطلق من حائل عبر العلا وأملج وينبع ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، ما يعني أنه سيربط تراث المملكة الغني وتاريخها العريق مع تطلعاتها الطموحة نحو المستقبل، وكذلك التزام رالي جميل بفكرة إبراز الطبيعة المتنوعة والحيوية للمملكة أمام أنظار العالم.
ويوفر الرالي للمتسابقات أعلى معايير التدريب ومعايير السلامة والأدوات الملاحية، كما يحظى بالدعم من لجنة النساء في رياضة السيارات في الاتحاد الدولي للسيارات والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.
وفي الوقت ذاته، يبرز الرالي التزام المملكة الراسخ نحو تعزيز وتشجيع المشاركة النشطة للمرأة في مختلف الأنشطة الرياضية.