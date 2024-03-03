أطفال غزة يموتون جوعاً

البلاد – واس

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، عن ترحيبه البالغ بالبيان الصادر عن اجتماع الفصائل الفلسطينية في العاصمة الروسية.

وقال الأمين العام: إن مخرجات بيان الاجتماع هي انطلاقة إيجابية للبدء بعمل سياسي موحد، يؤكد على تطلع القوى والفصائل الفلسطينية المشاركة بالاجتماع، على توحيد الصف الفلسطيني وتشكيل حكومة تضم جميع أطياف الشعب الفلسطيني الشقيق بما يخدم تطلعاته في ظل الظروف الحرجة والتحديات الراهنة التي تمر بها المنطقة. وأكد على أن دول مجلس التعاون تدعم جميع النتائج والحلول التي تخدم القضية الفلسطينية، وتضمن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني. فيما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الأطقم الطبية عثرت على جثامين ثلاثة شهداء مساء اليوم، استشهدوا في منطقة دوار النابلسي غرب مدينة غزة أثناء انتظارهم الحصول على مساعدات غذائية وقصفتهم طائرات ومدفعية الاحتلال أمس، ليرتفع بذلك عدد شهداء مجزرة منطقة دوار النابلسي في شارع الرشيد إلى 115 شهيدًا.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن 760 جريحاً أصيبوا في المجزرة، والعشرات منهم جروحهم خطيرة، مؤكدةً أن مستشفى الشفاء الذي استقبل شهداء وجرحى المجزرة يعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود في ظل مواصلة الاحتلال الإسرائيلي قطع جميع الإمدادات عن مدينة غزة وشمالها. في وقت بلغ عدد المتوفين جوعاً من الأطفال بقطاع غزة 10 أطفال، وذلك بناءً على البيانات الرسمية المسجلة في المستشفيات.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته وكالات الأمم المتحدة في جنيف، حّذر خلاله المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير من الخطر الوشيك بحدوث مجاعة في غزة، مبيناً أن العدد الحقيقي للأطفال الذين ماتوا جوعاً ربما يكون أعلى من ذلك.

من جهته، أوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن النقطة الطبية التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني في جباليا تستقبل ما يتراوح بين 100 و150 حالة من التهاب الكبد الفيروسي يومياً. وعن الضفة الغربية قال المكتب، إن طفلاً فلسطينياً قُتل في قرية بيت فوريك في نابلس، ليرتفع بذلك العدد الكلي للفلسطينيين الذين قُتلوا في الضفة الغربية إلى 406 منهم 103 أطفال منذ 7 أكتوبر. من جانبه، قال المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني, إن قرار مفوضية الاتحاد الأوروبي بمنح الوكالة 50 مليون يورو يأتي في وقت حرج، مبيناً أن ذلك جزء من 82 مليون يورو من المساعدات سيتم تنفيذها عبر الأونروا خلال العام الحالي.

وأضاف المسؤول الأممي, إن ذلك سيدعم جهود الوكالة للحفاظ على استمرار الخدمات الأساسية والمنقذة للحياة للاجئي فلسطين في جميع أنحاء المنطقة، حيث تدعم وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين، نحو 5.9 ملايين لاجئ في 5 مناطق هي: غزة، الضفة الغربية-بما فيها القدس الشرقية، والأردن، ولبنان، وسوريا. إلى ذلك، أعربت ليبيا عن إدانتها واستنكارها الشديدين، لاستهداف المدنيين العزل شمال قطاع غزة، مما أسفر عن وفاة العشرات وإصابة المئات، جرّاء قصف قوات الاحتلال طوابير المساعدات الإنسانية في غزة. وحملت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية في بيان لها، المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة، ودعوته إلى تحرك عاجل في اتخاذ جميع التدابير والإجراءات العاجلة لحماية المدنيين ضد الانتهاكات في قطاع غزة مع ضرورة وقف فوري لإطلاق النار. وجدد البيان موقف ليبيا الثابت والداعم تجاه الشعب الفلسطيني حتى يسترد جميع حقوقه المشروعة التي تمكنه من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.