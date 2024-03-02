نيابةً عن ولي العهد.. نائب وزير الخارجية يشارك في منتدى أنطاليا الدبلوماسي الثالث

أنطاليا : واس

نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، شارك معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في منتدى أنطاليا الدبلوماسي الثالث، الذي افتتحه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، يوم أمس الجمعة، بحضور رؤساء دول وحكومات ووزراء من أكثر من 100 دولة.

وينعقد المنتدى تحت شعار “إبراز الدبلوماسية في منع الأزمات”، حيث يناقش التحديات الراهنة وسبل تعزيز التعاون المتعدد الأطراف لإيجاد الحلول اللازمة بما يسهم في دعم الأمن والسلم الدوليين، ويحقق التنمية المستدامة للدول والشعوب.