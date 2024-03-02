“مصنع الكوميديا” مبادرة لاكتشاف المواهب الشابة وتطوير مهاراتها

الرياض : البلاد

في خطوة نحو تعزيز المشهد الترفيهي في السعودية، أعلن معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ عن رعاية الهيئة لمبادرة “مصنع الكوميديا”، التي تهدف إلى اكتشاف ودعم المواهب الشابة في مجال الكوميديا والمسرح.

وتسعى الهيئة من خلال تلك الرعاية إلى إيجاد بيئة داعمة تسمح للمواهب الشابة بالتعبير عن إبداعاتهم وتقديم محتوى كوميدي مميز يلامس الهوية السعودية ويعالج قضايا المجتمع بأسلوب فكاهي.

وتوفر المبادرة منصة للشباب السعودي لعرض مواهبهم الفكاهية، وتسعى لتنمية القدرات الإبداعية في هذا المجال وتقديم فرصة لهم لتطوير مهاراتهم تحت إشراف متخصصين في الفن الكوميدي.

ويأتي “مصنع الكوميديا” ضمن سلسلة من المبادرات التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه في إطار جهودها لتحفيز النشاط الترفيهي.

وتضمنت المبادرة ورش عمل، ودورات تدريبية، وفعاليات تنافسية تعمل على صقل مواهب الشباب وإعدادهم للمشاركة بفعالية في الصناعة الترفيهية.

ويمكن للراغبين والمهتمين بخوض التجربة الجديدة والمميزة التسجيل من خلال الدخول على الرابط التالي: https://sauditheaters.com/ar.