” ليف جولف” تُشارك في دعم المجتمع المحلي في جدة

متابعة – خالد مرضاح

استضافت ليف جولف برنامجاً للمسؤولية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية كجزء من مبادرة التأثير والاستدامة العالمية للبطولة تحت عنوان “أطلق العنان”. ويدعم البرنامج أهداف مبادرة “إطلاق الإمكانات” التي تم إطلاقها في ليف جولف جدة 2023، ويركز على توفير فرص شاملة للشباب في المنطقة لتنمية مواهبهم في رياضة الجولف، واكتساب مجموعة من المهارات الحياتية الأساسية من خلال ممارستهم لهذه الرياضة.

وفي يوم الأربعاء الماضي، قدّم نجوم ليف جولف الأسترالي مات جونز من فريق ريبر، والأمريكي جيسون كوكراك من فريق سماش حصة تدريبية خاصة للأطفال والشباب من مركز نداء الأمل في ملعب ونادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية. وتضمنت الفعالية، التي تم تنظيمها بالتعاون مع المدربين المتخصصين في جولف السعودية، تجارب ممتعة في رياضة الجولف، حيث قدم النجوم الدعم والتحفيز للشباب وشاركوهم في تحديات وأنشطة الجولف المتنوعة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جيسون كوكراك: “يسعدنا أن نترك بصمة إيجابية في كل مكان نذهب إليه، وأن نساهم في دعم المجتمع بأي طريقة ممكنة. ونعتبر ذلك جزءاً لا يتجزأ من مسؤوليتنا كأفراد ورياضيين. ولا شيء يضاهي شعورنا بالرضا عند تقديم الدعم للأطفال، فهذه ميزة عظيمة تعود بالنفع ليس فقط على هذه المنطقة، بل على أي مكان نذهب إليه. وأي فرصة أحصل عليها للمساهمة في دعم الأطفال، سأكون سعيداً بالمشاركة فيها بكل تأكيد”.

وقال فارس الشهري، مدير عام مركز نداء الأمل: “سعداء بتواجدنا اليوم في ملعب ونادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية وبالتعاون مع حدث عالمي مثل ليف جولف، وبإتاحة الفرصة لأبنائنا ومنسوبي المركز للتعرف بشكل أكبر على رياضة ممتعة مثل الجولف، ونشكر جميع القائمين على المبادرة وجيسون ومات بالإضافة إلى المدربين المتخصصين على كل ما قدموه”.

في وقت سابق من اليوم، التقى الشباب أيضاً بأعضاء الفريق المسؤول عن فريق تجهيز الملعب في نادي الجولف لتعلم بعض المهارات اللازمة لتجهيز الملعب بأعلى المعايير العالمية.