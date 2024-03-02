المرأه صحة و عافية

طريقة عمل مثلثات حلوي السميد بحشو الجبن الكيري

نيفين عباسaccess_time22 / شعبان / 1445 هـ       2 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة عربية مميزة سهلة وسريعة التحضير ومناسبة لحلويات رمضان

المقادير اللازمة

كوب سميد
كوب دقيق
كوب حليب
نصف كوب زيت
ملعقة كبيرة زبادي
ملعقة صغيرة بيكينج بودر
ربع ملعقة صغيرة ملح
جبن كيري مقطع مربعات
شيرة
زيت للقلي

طريقة العمل
يقلب السميد والدقيق والبيكينج بودر والملح
يضاف لهم الزبادي والحليب ونعجن حتي نحصل علي قوام عجين متماسك لا يلتصق باليد
تشكل العجين كرات صغيرة
تحشي كل حبة بمربع من الجبن
ثم تلف علي شكل مثلث
تقلي بالزيت حتي تصبح ذهبية اللون
تخرج وتغمس في الشيرة
ثم تزين بالفستق او بحسب الرغبة وتقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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