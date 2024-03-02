طريقة عمل مثلثات حلوي السميد بحشو الجبن الكيري

وصفة عربية مميزة سهلة وسريعة التحضير ومناسبة لحلويات رمضان

المقادير اللازمة

كوب سميد

كوب دقيق

كوب حليب

نصف كوب زيت

ملعقة كبيرة زبادي

ملعقة صغيرة بيكينج بودر

ربع ملعقة صغيرة ملح

جبن كيري مقطع مربعات

شيرة

زيت للقلي

طريقة العمل

يقلب السميد والدقيق والبيكينج بودر والملح

يضاف لهم الزبادي والحليب ونعجن حتي نحصل علي قوام عجين متماسك لا يلتصق باليد

تشكل العجين كرات صغيرة

تحشي كل حبة بمربع من الجبن

ثم تلف علي شكل مثلث

تقلي بالزيت حتي تصبح ذهبية اللون

تخرج وتغمس في الشيرة

ثم تزين بالفستق او بحسب الرغبة وتقدم