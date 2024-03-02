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طريقة عمل كبسة الدجاج الحارة بالصلصة

نيفين عباسaccess_time22 / شعبان / 1445 هـ       2 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة لمحبي الكبسة بالدجاج الحارة مع صلصة مميزة

المقادير اللازمة
دجاجة مقطعة نصفين
ملح وفلفل
مكعب مرقة الدجاج
اعواد قرفة
2 لومي
2 نجمة يانسون
4 هيل
4 ورق غار
قطعة خولنجان
نصف ملعقة صغيرة بذور كزبرة
نصف ملعقة صغيرة فلفل إسود حب
نصف ملعقة صغيرة بذور شمر
4 ملعقة كبيرة صلصة
كوب صلصة طماطم
ماء مغلي
جزرة مبشورة
ملعقة صغيرة ثوم مفروم ناعم
بصلة مفرومة
فلفل حار قرون
سمن
ارز بسمتي حوالي كيلو

طريقة العمل
يشوح البصل في السمن حتي يصبح ذهبي
يضاف له الدجاج والجزر وجميع التوابل الصحيحة ويقلب حتي تظهر رائحة التوابل
يضاف لهم الفلفل الحار والثوم ومكعب المرق والصلصة المركزة وتقلب حتي تظهر رائحتها قوية
يضاف لها عصير الطماطم والماء المغلي وتترك الدجاج حتي ينضج
يرفع من المرقة ويوضع بالفرن حتي يتحمر
يضاف للمرق الارز مع مراعاة ان يكون مقدار المرق مناسب لكمية الارز
يترك حتي يتشرب الارز الماء
ثم يغطي وينقل لنار هادئة حتي تمام النضج
يرفع من النار ويقدم الارز مع الدجاج

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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