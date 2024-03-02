طريقة عمل كبسة الدجاج الحارة بالصلصة

وصفة لمحبي الكبسة بالدجاج الحارة مع صلصة مميزة

المقادير اللازمة

دجاجة مقطعة نصفين

ملح وفلفل

مكعب مرقة الدجاج

اعواد قرفة

2 لومي

2 نجمة يانسون

4 هيل

4 ورق غار

قطعة خولنجان

نصف ملعقة صغيرة بذور كزبرة

نصف ملعقة صغيرة فلفل إسود حب

نصف ملعقة صغيرة بذور شمر

4 ملعقة كبيرة صلصة

كوب صلصة طماطم

ماء مغلي

جزرة مبشورة

ملعقة صغيرة ثوم مفروم ناعم

بصلة مفرومة

فلفل حار قرون

سمن

ارز بسمتي حوالي كيلو

طريقة العمل

يشوح البصل في السمن حتي يصبح ذهبي

يضاف له الدجاج والجزر وجميع التوابل الصحيحة ويقلب حتي تظهر رائحة التوابل

يضاف لهم الفلفل الحار والثوم ومكعب المرق والصلصة المركزة وتقلب حتي تظهر رائحتها قوية

يضاف لها عصير الطماطم والماء المغلي وتترك الدجاج حتي ينضج

يرفع من المرقة ويوضع بالفرن حتي يتحمر

يضاف للمرق الارز مع مراعاة ان يكون مقدار المرق مناسب لكمية الارز

يترك حتي يتشرب الارز الماء

ثم يغطي وينقل لنار هادئة حتي تمام النضج

يرفع من النار ويقدم الارز مع الدجاج