طريقة عمل بيسكوف كريمة اللوتس تشيز كيك

لمحبي كريمة البيسكوف مع بسكويت اللوتس وصفة تشيز كيك رائعة

المقادير اللازمة

للقاعدة

2 باكيت بسكويت لوتس

نصف كوب زبدة

لحشو كريمة البيسكوف

400 جرام جبن كريمي

كوب كريمة بيسكوف

نصف كوب لوتس مطحون

200 ملل كريمة خفق

سكر بودرة كمية بحسب الرغبة

ملعقة صغيرة فانيليا

للتزيين

كريمة خفق

كريمة بيسكوف

بسكويت لوتس

طريقة العمل

يفرم البسكويت والزبدة بعد تذويبها حتي ينعم

يفرد في قالب تشيز كيك بالتساوي

يترك بالثلاجة ليبرد

تخفق جميع مقادير حشو كريمة البيسكوف معاً حتي تتماسك

ثم تصب اعلي البسكويت

تترك لتبرد وتتماسك تماماً بالثلاجة

ثم تزين بكريمة البيسكوف بعد تذويبها قليلاً بالمايكروويف

وتزين بالكريمة وبسكويت اللوتس وتقدم باردة