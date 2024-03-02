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طريقة عمل بيسكوف كريمة اللوتس تشيز كيك

نيفين عباسaccess_time22 / شعبان / 1445 هـ       2 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

لمحبي كريمة البيسكوف مع بسكويت اللوتس وصفة تشيز كيك رائعة

المقادير اللازمة

للقاعدة
2 باكيت بسكويت لوتس
نصف كوب زبدة

لحشو كريمة البيسكوف
400 جرام جبن كريمي
كوب كريمة بيسكوف
نصف كوب لوتس مطحون
200 ملل كريمة خفق
سكر بودرة كمية بحسب الرغبة
ملعقة صغيرة فانيليا

للتزيين
كريمة خفق
كريمة بيسكوف
بسكويت لوتس

طريقة العمل

يفرم البسكويت والزبدة بعد تذويبها حتي ينعم
يفرد في قالب تشيز كيك بالتساوي
يترك بالثلاجة ليبرد
تخفق جميع مقادير حشو كريمة البيسكوف معاً حتي تتماسك
ثم تصب اعلي البسكويت
تترك لتبرد وتتماسك تماماً بالثلاجة
ثم تزين بكريمة البيسكوف بعد تذويبها قليلاً بالمايكروويف
وتزين بالكريمة وبسكويت اللوتس وتقدم باردة

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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