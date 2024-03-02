طريقة عمل بوكي كيك المندرين

لمحبي المندرين وصفة بوكي كيك غنية بالمندرين

المقادير اللازمة

للكيكة

2 3/4 كوب دقيق كيك

3 ملاعق صغيرة بيكنج بودر

1/2 ملعقة صغيرة ملح

3/4 كوب زبدة غير مملحة بدرجة حرارة الغرفة

1 1/2 كوب سكر

3 ملاعق كبيرة زيت نباتي

4 بيضات كبيرة

1 1/4 كوب حليب

ملعقة كبيرة فانيليا

عبوة حليب مكثف محلى

لصلصة المندرين

1 1/2 كوب من المندرين المهروس والمصفي

1/2 كوب سكر

ملعقة صغيرة فانيليا

للكريمة

1 3/4 كوب كريمة خفق ثقيلة باردة

3/4 كوب سكر بودرة

2 ملعقة صغيرة فانيليا

200 جرام جبن كريمي بدرجة حرارة الغرفة

مندرين اختياري

طريقة العمل

الكيكة

سخني الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت، 176 درجة مئوية

ادهني قالب كيك مقاس 9 × 13

يمزج الدقيق مع البيكنج بودر والملح في وعاء ويترك جانباً

أخفقي الزبدة والسكر والزيت حتى يصبح لونهم فاتح لمدة 3-4 دقائق

ضعي البيض وأخفقي حتى يمتزج جيداً

أضيفي نصف المكونات الجافة إلى الخليط واخلطي حتى تمتزج

أضيفي باقي المكونات الجافة واخلطي حتى تمتزج جيداً

أضيفي الحليب والفانيليا واخلطيهم حتى تمتزج جيداً

أضيفي الخليط إلى قالب الكيك ووزعيه بالتساوي

اخبزيها لمدة 28-32 دقيقة أو حتى يخرج عود أسنان بالقليل من الفتات

اصنعي ثقوبًا في جميع أنحاء الكعكة

صبي الحليب المكثف المحلى فوق الكيك وافرديه بالتساوي حتى يتشرب في الثقوب

أتركيها قليلاً جانباً

صلصة المندرين

أضيفي المندرين المهروس والسكر وخلاصة الفانيليا إلى قدر كبيرة

يطهى على نار متوسطة مع التحريك المستمر حتى يبدأ في الغليان

اغليه لمدة دقيقة

ارفعي المندرين من النار واسكبيه فوق الكيك

وزعيه بالتساوي واتركي الصلصة تدخل في الثقوب

ستظل هناك طبقة رقيقة من الصلصة فوق الكعكة

أتركيها وغطي الكيك

ثم ضعيها في الثلاجة حتى تبرد تمامًا

الكريمة

أخفقي الكريمة والسكر البودرة والفانيليا إلى وعاء الخلاط الكبير حتي يتضاعف حجمها

أضيفي الجبن الكريمي واخفقي على سرعة عالية تصبح الكريمة ناعمة

وزعي الكريمة بالتساوي على الكيكة

ضعي الكيكة في الثلاجة لمدة 45 دقيقة قبل التقديم

قدمي الكيك بارد بعد أن يقطع