رباعات الاتحاد يتوجن ببطولة المملكة لسيدات رفع الأثقال

البلاد- الرياض
هيمنت رباعات نادي الاتحاد على بطولة المملكة لرفع الأثقال التي اختتمت منافساتها مساء السبت على الصالة الرياضية بجامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة على مدار يومين، وشارك في البطولة 40 رباعة يمثلن أندية ( الاتحاد – الأهلي – السلام – الوحدة).
وقد توجت رباعات الاتحاد بكأس بطولة المملكة للسيدات لفئة الناشئين بمجموع 252 نقطة، فيما حل النادي الأهلي ثانياً بمجموع 75 نقطة.
فيما حقق رباعات الاتحاد كأس بطولة المملكة للسيدات لفئة الشباب بمجموع 484 نقطة، فيما جاء النادي الأهلي ثانياً بمجموع 103 نقاط، وجاء نادي السلام ثالثاً بمجموع 71 نقطة.
فيما نال رباعات الاتحاد كأس بطولة المملكة للسيدات للكبار بمجموع 750 نقطة، فيما أتى نادي السلام ثانياً بمجموع 745 نقطة، وجاء النادي الأهلي ثالثاً بمجموع 679 نقطة.
وفي ختام المنافسات توج بدر المجنوني عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرفع الاثقال الفائزين بالبطولة، كما قدم شكره لإدارة جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة على استضافة البطولة وتسخير كافة الإمكانات لإنجاحها.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
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