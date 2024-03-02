تشيلسي ينجو من فخ برينتفورد بتعادل مثير

عاد تشيلسي من قواعد برينتفورد بتعادل ثمين بنتيجة (2-2) أمسية السبت، ضمن لقاءات الأسبوع 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (2023-2024).

وواصل الفريق نتائجه السلبية مؤخّرًا في الدوري الإنجليزي، حيث تعادل (1-1) أمام مانشستر سيتي، ثم خسر (0-1) من ليفربول، ثم تعثّر اليوم ضد برينتفورد.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 36 نقطة في الترتيب الـ11 على لائحة الدوري الإنجليزي، في أول مواسم المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مع الفريق.

سجّل هدفي برينتفورد كل من مارس رورسلف (50) ويواني ويسا (69) فيما أحرز لتشيلسي كل من نيكولاس جاكسون (35) وأكسل ديساسي (83).