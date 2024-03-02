الرياضة

تشيلسي ينجو من فخ برينتفورد بتعادل مثير

محمد ابو الوفاaccess_time22 / شعبان / 1445 هـ       2 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق
تشيلسي ينجو من فخ برينتفورد بتعادل مثير

عاد تشيلسي من قواعد برينتفورد بتعادل ثمين بنتيجة (2-2) أمسية السبت، ضمن لقاءات الأسبوع 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (2023-2024).

 

وواصل الفريق نتائجه السلبية مؤخّرًا في الدوري الإنجليزي، حيث تعادل (1-1) أمام مانشستر سيتي، ثم خسر (0-1) من ليفربول، ثم تعثّر اليوم ضد برينتفورد.

 

ورفع تشيلسي رصيده إلى 36 نقطة في الترتيب الـ11 على لائحة الدوري الإنجليزي، في أول مواسم المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مع الفريق.

 

سجّل هدفي برينتفورد كل من مارس رورسلف (50) ويواني ويسا (69) فيما أحرز لتشيلسي كل من نيكولاس جاكسون (35) وأكسل ديساسي (83).

 

m.abo.elwafa

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