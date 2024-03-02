الرباعة” شريفة العماري” تتألق في كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبية

البلاد- جدة
في مؤشر قوي لرفع الأثقال البارالمبي للسيدات، خطفت رباعة المنتخب البارالمبي شريفة العماري المركز الخامس لوزن61 كجم في أول مشاركه لها على الصعيد الدولي في بطولة فزاع لرفع الاثقال البارالمبية الثالثة عشرة(كأس العالم 2024) المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس، المقامة حالياً بدولة الامارات العربية المتحدة بدبي.
من جهة أخرى، أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرفع الأثقال رئيس البعثة محمد الحربي أن النتائج والأرقام الجديدة إلى تحققت من مشاركة الرباعين والرباعات في كأس العالم الحالية، دليل على ما تم التخطيط له من قبل فرق العمل بالاتحاد مترجمين بذلك الدعم الكبير للرياضة النسائية من لدن حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد- حفظهما الله- متمثلة في وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية للحصول على المزيد من الميداليات في جميع الأوزان على مستوى الرجال والسيدات، وكان باكورة مشاركة السيدات البطلة البارالمبية فجر السمري، التي حققت يوم أمس ذهبيتي الناشئين في وزن 50 كجم.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
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