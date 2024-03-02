التعادل السلبي يخيم على مواجهة الخليج والشباب

الرياضةالتعادل السلبي يخيم على مواجهة الخليج والشباب صحيفة البلادaccess_time22 / شعبان / 1445 هـ 2 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة خيم التعادل السلبي على نتيجة لقاء الخليج مع الشباب، التي أُقيمت اليوم السبت على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، في إطار منافسات الجولة 22 من عمر دوري روشن السعودي 2023-2024. تبادل الفريقان السيطرة على مجريات الأمور، وسط أفضلية نسبية للشباب على مستوى الاستحواذ وامتلاك الكرة في منطقة المناورات. التعادل رفع رصيد الشباب إلى النقطة 25 محتلاً المركز الحادي عشر، ورفع من رصيد الخليج إلى النقطة 24 في المرتبة الثانية عشرة بجدول الترتيب. ويستضيف الشباب في مباراته القادمة فريق الفيحاء مساء الخميس بمنافسات الجولة 23 من دوري روشن، بينما يحل الخليج ضيفًا على الفتح مساء السبت القادم.