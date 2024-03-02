الرياضة

التشيلي خواكين نيمار يتصدر منافسات الأفراد بعد ختام ثاني أيام بطولة ليف جولف جدة

صحيفة البلادaccess_time22 / شعبان / 1445 هـ       2 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

متابعة- خالد مرضاح

نجح التشيلي خواكين نيمان قائد فريق توركي في انتزاع صدارة ترتيب منافسات الأفراد بعد ختام ثاني أيام بطولة ليف جولف جدة، حيث تمكّن من تسجيل 6 ضربات تحت المعدل أضافها على نتيجته يوم أمس، ليصبح مجموع نتائجه 13 ضربة تحت المعدل، منحته المركز الأول أمام الجنوب أفريقي شارل شوارتزل لاعب فريق ستينجر الذي سجّل 11 ضربة تحت المعدل.

وشهد ملعب ونادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية منافسة قوية في جانبي الأفراد والفرق مع بقاء يوم واحد على تحديد الفائزين بلقب بطولة ليف جولف جدة، وحلّ كل من الجنوب أفريقي لوي أوسثويزن قائد فريق ستينجر والأمريكي جيسون كوكراك في المركز الثالث مناصفة بعد تسجيلهما 10 ضربات تحت المعدل.

وفي منافسات الفرق، ساهمت النتائج الفردية القوية لشوارتزل وأوسثويزن بالإضافة إلى نتيجة براندن جريس (8 ضربات تحت المعدل) ودين بورميستر (6 ضربات تحت المعدل) في احتلال فريق ستينجر لصدارة الترتيب بمجموع 29 ضربة تحت المعدل. متقدمين على أصحاب المركز الثاني فريق سماش بقيادة الأمريكي بروكس كيبكا ومواطنيه جيسون كوكراك وتالور جوتش والإيرلندي الشمالي غرايم ماكداويل، وفريق ليجيون 13 بقيادة الإسباني جون رام ومعه الإنجليزي تيريل هاتون والزيمبابوي كيران فينسينت والأمريكي كايلب سورات، بفارق 7 ضربات تحت المعدل.

 

وقال خواكين نيمان: “كان يومًا رائعًا، أفضل بكثير من يوم أمس، بدأت اليوم بشكل جيد حيث سجّلت 7 ضربات على المعدل بخلاف بدايتي القوية يوم أمس، ولكن استمريت في التحسن حفرة تلو الأخرى، وتحديدًا في الحفر الأخيرة. أعتقد بأن أفضل ضرباتي اليوم كانت في الحفرة العاشرة، عندما كانت الكرة في الجزء الترابي وتبعد قرابة 40 ياردة بالإضافة إلى وجود رياح قوية”.

وقال لوي أوسثويزن قائد فريق ستينجر متصدر ترتيب منافسات الفرق: ” لعبت في رويال غرينز لمرات عديدة، واستمتع حقًا باللعب هنا وفي هذه الأجواء المناخية التي تناسب أسلوب لعبي. وأعتقد بأن الملعب في أفضل حالاته. أشعر بثقة كبيرة في الوقت الحالي وأتمنى بأن نتمكن جميعًا كفريق من الاستمرار في تقديم نفس الأداء الذي قدمناه في الأيام السابقة وبأن نصل إلى خط النهاية ونحن في المقدمة”.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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