التشيلي خواكين نيمار يتصدر منافسات الأفراد بعد ختام ثاني أيام بطولة ليف جولف جدة

متابعة- خالد مرضاح
نجح التشيلي خواكين نيمان قائد فريق توركي في انتزاع صدارة ترتيب منافسات الأفراد بعد ختام ثاني أيام بطولة ليف جولف جدة، حيث تمكّن من تسجيل 6 ضربات تحت المعدل أضافها على نتيجته يوم أمس، ليصبح مجموع نتائجه 13 ضربة تحت المعدل، منحته المركز الأول أمام الجنوب أفريقي شارل شوارتزل لاعب فريق ستينجر الذي سجّل 11 ضربة تحت المعدل.
وشهد ملعب ونادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية منافسة قوية في جانبي الأفراد والفرق مع بقاء يوم واحد على تحديد الفائزين بلقب بطولة ليف جولف جدة، وحلّ كل من الجنوب أفريقي لوي أوسثويزن قائد فريق ستينجر والأمريكي جيسون كوكراك في المركز الثالث مناصفة بعد تسجيلهما 10 ضربات تحت المعدل.
وفي منافسات الفرق، ساهمت النتائج الفردية القوية لشوارتزل وأوسثويزن بالإضافة إلى نتيجة براندن جريس (8 ضربات تحت المعدل) ودين بورميستر (6 ضربات تحت المعدل) في احتلال فريق ستينجر لصدارة الترتيب بمجموع 29 ضربة تحت المعدل. متقدمين على أصحاب المركز الثاني فريق سماش بقيادة الأمريكي بروكس كيبكا ومواطنيه جيسون كوكراك وتالور جوتش والإيرلندي الشمالي غرايم ماكداويل، وفريق ليجيون 13 بقيادة الإسباني جون رام ومعه الإنجليزي تيريل هاتون والزيمبابوي كيران فينسينت والأمريكي كايلب سورات، بفارق 7 ضربات تحت المعدل.