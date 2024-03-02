الرياضة

الأهلي يتعادل مع الفتح 1/1 في دوري روشن

صحيفة البلادaccess_time22 / شعبان / 1445 هـ       2 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تصوير- سلطان منصور

تعادل فريق الأهلي مع ضيفه الفتح بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي احتضنه ملعب الجوهرة مساء اليوم السبت، في ختام منافسات الجولة 22 من عمر دوري روشن السعودي موسم 2023-2024.

سجل للفتح كريستيان تيلو في الدقيقة 45+8، لينتهي الشوط بتقدم النموذجي.

ولعب الأهلي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 14 من عمر المواجهة، إثر حصول لاعبه روجير إيبانيز على البطاقة الحمراء المباشرة.

وفي الشوط الثاني، وعلى الرغم من النقص العددي، تمكن الأهلي من إدراك التعادل عن طريق آلان ماكسيمين مع الدقيقة 75 من عمر المباراة.

هذا التعادل أبقى الأهلي في المركز الثالث بترتيب دوري روشن السعودي برصيد 44 نقطة، فيما ارتفع رصيد الفتح إلى 31 نقطة في المركز السابع.

ويحل الأهلي ضيفًا على التعاون في الجولة القادمة من دوري روشن مساء السبت المقبل، بينما يستضيف الفتح فريق الخليج في اليوم ذاته.

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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