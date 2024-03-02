الرياضة الأهلي والفتح يتصدران الدوري الممتاز للبلياردو

البلاد- جدة

واصل فريق الأهلي صدارته للمجموعة الأولى في الدوري الممتاز للأندية للبلياردو بعد فوزه على الاتحاد بنتيجة 2/3 في الجولة الخامسة من الدوري، وفي المجموعة ذاتها، واصل فريق قفار الصاعد حديثًا انتصاراته، بعد فوزه على نيوم بنتيجة 1/4 بينما تفوق الفرع على الشباب بنتيجة 0/5. وفي المجموعة الثانية، واصل الفتح انتصاراته وتصدر ترتيب المجموعة بعد فوزه على الهلال 1/4، بينما حقق الاتفاق الفوز على الزلفي بنتيجة 0/5. وفي دوري الدرجة الأولى للبلياردو، وفي إطار مواجهات الجولة الخامسة، حقق الصفا الفوز على الجزيرة بنتيجة 0/3 بينما حصد الشعلة الفوز على العربي بنتيجة 1/2 في المجموعة الأولى. وانتصر فريق أبها على مضيفه الانتصار بنتيجة 0/3 بينما حقق الوطني الفوز على عكاظ بنتيجة 1/2.