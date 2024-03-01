وفاة عاشر طفل في غزة بسبب الجوع

واشنطن : وكالات

بلغ عدد المتوفين جوعاً من الأطفال بقطاع غزة 10 أطفال، وذلك بناءً على البيانات الرسمية المسجلة في المستشفيات.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته وكالات الأمم المتحدة في جنيف، حّذر خلاله المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير من الخطر الوشيك بحدوث مجاعة في غزة، مبيناً أن العدد الحقيقي للأطفال الذين ماتوا جوعاً ربما يكون أعلى من ذلك.

من جهته، أوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن النقطة الطبية التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني في جباليا تستقبل ما يتراوح بين 100 و150 حالة من التهاب الكبد الفيروسي يومياً.

وعن الضفة الغربية قال المكتب, إن طفلاً فلسطينياً قُتل في قرية بيت فوريك في نابلس، ليرتفع بذلك العدد الكلي للفلسطينيين الذين قُتلوا في الضفة الغربية إلى 406 منهم 103 أطفال منذ 7 أكتوبر.

من جانبه، قال المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني, إن قرار مفوضية الاتحاد الأوروبي بمنح الوكالة 50 مليون يورو يأتي في وقت حرج، مبيناً أن ذلك جزء من 82 مليون يورو من المساعدات سيتم تنفيذها عبر الأونروا خلال العام الحالي.

وأضاف المسؤول الأممي, إن ذلك سيدعم جهود الوكالة للحفاظ على استمرار الخدمات الأساسية والمنقذة للحياة للاجئي فلسطين في جميع أنحاء المنطقة، حيث تدعم وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين، نحو 5.9 ملايين لاجئ في 5 مناطق هي: غزة، الضفة الغربية-بما فيها القدس الشرقية، والأردن، ولبنان، وسوريا.