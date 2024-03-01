مفرزنات رمضان 2024.. طريقة عمل تتبيلة الدجاج البانيه المقلي

الدجاج البانيه من أبرز اطباق السفرة في شهر رمضان المبارك

المقادير اللازمة

كمية من صدور الدجاج المخلية

كوب زبادي لكل نصف كيلو دجاج

ملعقة كبيرة خل

حبة بصل أبيض

ربع كوب ماء

ملعقة صغيرة كزبرة جافة

فلفل إسود

ملح إختياري

نصف ملعقة صغيرة سكر أبيض

ربع ملعقة صغيرة بابريكا، كمون، قرنفل ناعم، زنجبيل، بهارات دجاج

طريقة العمل

يفرم البصل مع الماء والخل حتي ينعم ويصبح عصير

يقلب مع الزبادي وجميع البهارات الاخري

ينقع الدجاج بالتتبيلة حتي تغطيه جيدا

يغطي الدجاج بالدقيق

ثم البيض المخفوق

ثم فتات الخبز المتبلة

يرص بأطباق الفريزر ويجمد

مدة الحفظ 6 شهور