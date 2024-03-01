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مفرزنات رمضان 2024.. طريقة عمل تتبيلة الدجاج البانيه المقلي

نيفين عباسaccess_time21 / شعبان / 1445 هـ       1 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الدجاج البانيه من أبرز اطباق السفرة في شهر رمضان المبارك

المقادير اللازمة
كمية من صدور الدجاج المخلية
كوب زبادي لكل نصف كيلو دجاج
ملعقة كبيرة خل
حبة بصل أبيض
ربع كوب ماء
ملعقة صغيرة كزبرة جافة
فلفل إسود
ملح إختياري
نصف ملعقة صغيرة سكر أبيض
ربع ملعقة صغيرة بابريكا، كمون، قرنفل ناعم، زنجبيل، بهارات دجاج

طريقة العمل
يفرم البصل مع الماء والخل حتي ينعم ويصبح عصير
يقلب مع الزبادي وجميع البهارات الاخري
ينقع الدجاج بالتتبيلة حتي تغطيه جيدا
يغطي الدجاج بالدقيق
ثم البيض المخفوق
ثم فتات الخبز المتبلة
يرص بأطباق الفريزر ويجمد
مدة الحفظ 6 شهور

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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