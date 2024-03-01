مفرزنات رمضان 2024.. طريقة تحضير تتبيلة الشيش طاووق وحفظها

الشيش طاووق من الأطباق المميزة والتي تقدم عادة مع الأرز الأصفر وصوص الثومية

المقادير اللازمة

كمية من افخاد الدجاج المخلية من الجلد والعظم ويمكن إستخدام صدور مخلية مقطعة مكعبات

2 عبوة زبادي لكل كيلو دجاج ويمكن إستبدالها بحليب رائب كوب لكل كيلو دجاج

ملعقة كبيرة بودرة بصل

ملعقة كبيرة بودرة ثوم

نصف كوب زيت

ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة كزبرة جافة

ملعقة صغيرة بهارات دجاج

ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة

ملعقة صغيرة سكر أبيض

ملعقة صغيرة فلفل إسود

ربع ملعقة صغيرة قرفة ناعمة

ربع ملعقة صغيرة قرنفل ناعم

ربع ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة

ربع ملعقة صغيرة روزماري ناعم

ملح إختياري

خضروات مقطعة فلفل وبصل

طريقة العمل

قومي بتقليب الزبادي او الحليب الرائب مع جميع التوابل والزيت حتي يصبح المزيج ناعم وسائل

حال تكتله يمكن إضافة ملعقتين من الماء او قليل من الزبادي لتنعيمه وجعله سائل قليلًا

قومي بتقليب الدجاج في التتبيلة حتي تغطيه جيداً

احضري أسياخ خشبية وضعي بها الدجاج بالتناوب مع الخضروات

قومي برص الدجاج الشيش داخل اطباق فريزر

ثم تغلف جيداً وتفرز حتي الإستخدام

قبل الإستخدام تخرج وتترك لتصبح بدرجة حرارة الغرفة

ثم تشوي علي الفحم او الجريل او الفرن او مقلاة وتقدم

مدة الحفظ بالفريزر مدة 6 شهور