” رام وميرونك” يتصدران منافسات الأفراد في اليوم الافتتاحي لبطولة ليف جولف جدة 2024

البلاد- جدة
تشارك كل من الإسباني جون رام “قائد فريق ليجيون 13” والبولندي أدريان ميرونك “لاعب فريق كليكس” صدارة ترتيب منافسات الأفراد ضمن بطولة ليف جولف جدة 2024 مع ختام أحداث اليوم الأول من الحدث العالمي، الذي يُقام في نسخته الثالثة على ملعب ونادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ويستمر حتى تاريخ 3 مارس بمشاركة 13 فريقًا يضم كل منها 4 لاعبين من نخبة الأسماء في عالم الجولف.
وتمكن “رام” و “ميرونك” من تحقيق المركز الأول بعد نجاحهما في تسجيل 8 ضربات تحت المعدل، وبفارق ضربة واحدة أمام التشيلي خواكين نيمان “قائد فريق توركي”، والأمريكي برايسون ديشامبو “قائد فريق كرشرز”، والجنوب أفريقي تشارل شوارتزل “لاعب فريق ستينجر”، الذين تشاركوا مركز الوصافة. في حين حلّ الجنوب أفريقي لوي أوسثويزن “قائد فريق ستينجر” في المركز الثالث بتسجيله 6 ضربات تحت المعدل.
وقال رام المصنف الثالث عالميًا وبطل الماسترز لعام 2023: “كان يومًا رائعًا بالفعل، قمت بتسديد ضربات افتتاحية جيدة، وأعتقد بأن الضربات القصيرة التي حققتها في الحفر الثانية والسادسة والسادسة عشر كانت السبب الرئيس في خروجي بهذه النتيجة اليوم” وأضاف رام: “ملعب رويال غرينز مميز، يجب عليك أن تقوم بتسديد ضربات ذات جودة عالية بشكل مستمر، وإذا تحليت بالثقة اللازمة ولعبت بمخاطرة أكبر فسوف تسجل نتيجة جيدة وسعيد بأن الفريق تمكن من القيام بذلك”.
واحتلّ فريق ليجيون 13 صدارة ترتيب منافسات الفرق ضمن بطولة ليف جولف جدة 2024 مع ختام منافسات اليوم الأول، محققًا 17 ضربة تحت المعدل، وجاء خلفه فريق ستينجر بتسجيله 16 ضربة تحت المعدل، في حين تشاركت فرق كرشرز، وآيرون هيدز، وهاي فلايرز، المركز الثالث بتسجيلهم 12 ضربة تحت المعدل.