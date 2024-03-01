رئيس ألبانيا للمستثمرين السعوديين: سأكون الحارس الشخصي لاستثماراتكم

تيرانا : البلاد

دعا رئيس جمهورية ألبانيا بيرم بيغاي، المستثمرين السعوديين إلى الاستثمار في بلاده والاستفادة من فرص وقوانين الاستثمار المحفزة، واعداً بأنه سيكون الحارس والضامن الشخصي لاستثماراتهم في ألبانيا.

جاء ذلك خلال لقاء فخامته، بالعاصمة تيرانا اليوم، وفد اتحاد الغرف السعودية برئاسة حسن بن معجب الحويزي رئيس الاتحاد، برفقة عدد من المستثمرين وممثلي بعض الجهات الحكومية والخاصة.

ونوّه بطموحات بلاده لنيل عضوية الاتحاد الأوروبي، ومكانة بلاده في العديد من المنظمات الدولية، وقدرتها على استيعاب الأعمال والأنشطة الاقتصادية والاستثمارات.

من جهته، قال رئيس اتحاد الغرف السعودية, إن رؤية المملكة 2030 دفعت المملكة لواجهة الاقتصاد العالمي وعززت من قوة القطاع الخاص السعودي، معلناً عن إنشاء مجلس أعمال سعودي ألباني مشترك.

وبيّن أن اتحاد الغرف عقد لقاءات مكثفة مع المسؤولين في دول البلقان في كل من ألبانيا وكوسوفو بهدف رفع حجم التبادلات التجارية والبحث عن منافذ وفرص استثمارية جديدة في القطاعات الواعدة، مؤكداً على ضرورة توفر القوانين المحفزة والضامنة للاستثمارات السعودية.

واستعرض اللقاء سبل تحفيز الاستثمارات السعودية في ألبانيا والمواءمة بين توجهاتها الاقتصادية ورؤية المملكة 2030، والفرص المتاحة للمستثمرين السعوديين في قطاعات الزراعة والسياحة والتعدين والتشييد والبناء.