الرياضة اليوم.. انطلاق بطولة ليف جولف جدة في نسختها الثالثة

البلاد- جدة

تنطلق اليوم الجمعة منافسات النسخة الثالثة من بطولة ليف جولف جدة، على أرضية ملعب ونادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بمشاركة 13 فريقًا يضم كل منها 4 لاعبين من أبرز الأسماء العالمية في رياضة الجولف.

وعُقد يوم أمس المؤتمر الصحفي الذي يسبق انطلاق المنافسات وشارك فيه كل من فريق سماش بقيادة الأمريكي بروكس كيبكا (حامل لقب منافسات الأفراد في بطولة ليف جولف جدة 2023) وإلى جانبه مواطنيه جيسون كوكراك وتالور جوتش مع الإيرلندي الشمالي غرايم ماكداويل؛ بالإضافة إلى فريق فايربولز (حامل لقب منافسات الفرق في بطولة ليف جولف جدة 2023) بقيادة الإسباني سيرجيو جارسيا ومواطنيه يوجينيو شاكارا وديفيد بويغ ومعهم المكسيكي أبراهام آنسر. وقال بروكس كيبكا: “العودة مرة أخرى إلى هنا كبطل في آخر بطولتين هو أمر محفز بكل تأكيد، أحب ملعب رويال غرينز وهو أحد الملاعب التي أقدم فيها أداءً قويًا، ويبدو في أفضل حالاته من حيث الأرضية والجمالية، وعلى الرغم من كون الرياح العامل المؤثر حتى مع اختلاف فترة إقامة البطولة، إلّا إني سأكون مستعدًا هذا الأسبوع لتقديم أفضل ما لدي وآمل بأن ننجح في الخروج بنتائج إيجابية كفريق وكأفراد”. وقال سيرجيو جارسيا: “لدينا ذكريات رائعة هنا في جدة، لعبنا جميعًا بشكل مميز، ونجحنا في تحقيق الفوز وهو ما ساعدنا في أن ننهي الموسم بشكل قوي. لدينا الرغبة في الدفاع عن اللقب وسنعمل لتحقيق ذلك” وأضاف جارسيا “رويال غرينز هو أحد الملاعب المفضلة بالنسبة لنا وبكل تأكيد تختلف الطريقة التي يجب أن تلعب بها هنا خلال شهر فبراير/ مارس مقارنة بشهر أكتوبر، لكن أعتقد بأن اللعب فيه في هذه الفترة سيكون تحديًا حقيقيًا”.

كما شهد اليوم إقامة منافسة برو-آم، التي شارك فيها نجوم البطولة العالميون ومعهم مجموعة من لاعبي المنتخب السعودي للجولف، إلى جانب إقامة مجموعة من الأنشطة التي ضمت حصة تدريبية قدمها كل من الأمريكي هارولد فارنر لاعب فريق فور أيسز، ومواطنه كيفن نا، وشارك فيها مواهب من جولف السعودية والاتحاد السعودي للجولف. وعلى مدار 3 أيام، سيتنافس نخبة لاعبي الجولف عالميًا على الفوز بلقب منافسات الأفراد والفرق ضمن بطولة ليف جولف يتقدمهم جون رام، بطل الماسترز لعام 2023 والمنضم حديثًا لقائمة الأسماء المشاركة في بطولات ليف جولف، وتالور جوتش، الفائز باللقب العام لمنافسات الأفراد في موسم 2023 ولاعب فريق سماش الجديد، إلى جانب برايسون ديشامبو، الفائز ببطولة أمريكا المفتوحة للجولف عام 2020. كما تتضمن قائمة النجوم المشاركين في البطولة كاميرون سميث، الفائز ببطولة بريطانيا المفتوحة 2022 ونجم فريق ريبر، إلى جانب بروكس كيبكا، الفائز ببطولة بي جي أي الأمريكية 2023 وحامل لقب منافسات الأفراد في بطولة ليف قولف جدة 2023. وتشهد البطولة أيضاً مشاركة أسطورة الجولف وقائد فريق هاي فلايرز فيل ميكلسون، وداستن جونسون، قائد فريق فور أيسز، فضلاً عن بوبا واتسون، نجم فريق رينج غوتس، ومارتن كايمر، نجم فريق كليكس، وغيرهم الكثير.