الرياضة

الهلال يقلب الطاولة على الاتحاد بثلاثية

صحيفة البلادaccess_time21 / شعبان / 1445 هـ       1 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

قلب فريق الهلال الطاولة على ضيفه فريق الاتحاد وحول تأخره بهدف إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الجمعة، على ملعب المملكة أرينا، في قمة الجولة الـ 22 من دوري روشن للمحترفين.

تقدم الاتحاد بهدف الفرنسي كانتي في الدقيقة 12، لكن الهلال عاد بتسجيل ثلاثية سجلها كل من صالح الشهري ومالكوم وسعود عبد الحميد في الدقائق 39 و59 و67.

بهذا الفوز، رفع الهلال رصيده للنقطة 62 في صدارة دوري روشن، فيما حل الاتحاد في المركز الخامس بنقاطه الـ 37.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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