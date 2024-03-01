الهلال يقلب الطاولة على الاتحاد بثلاثية

محمود العوضي- جدة
قلب فريق الهلال الطاولة على ضيفه فريق الاتحاد وحول تأخره بهدف إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الجمعة، على ملعب المملكة أرينا، في قمة الجولة الـ 22 من دوري روشن للمحترفين.
تقدم الاتحاد بهدف الفرنسي كانتي في الدقيقة 12، لكن الهلال عاد بتسجيل ثلاثية سجلها كل من صالح الشهري ومالكوم وسعود عبد الحميد في الدقائق 39 و59 و67.
بهذا الفوز، رفع الهلال رصيده للنقطة 62 في صدارة دوري روشن، فيما حل الاتحاد في المركز الخامس بنقاطه الـ 37.
الهدف الأول للاتحاد عن طريق كانتي بصوت المعلق محمد حسين 🎙#دوري_روشن_السعودي #الهلال_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/NculEVYnmO
— SSC (@ssc_sports) March 1, 2024
هدف التعادل للهلال عن طريق صالح الشهري بصوت المعلق محمد حسين 🎙#دوري_روشن_السعودي #الهلال_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/bRzfQSHp59
— SSC (@ssc_sports) March 1, 2024
هدددددف!⚽
رأسية مالكوم تضع الهلال في المقدمة ⚽🔥
الهلال 2 × 1 الاتحاد#دوري_روشن_السعودي #الهلال_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/1lyiRymExx
— SSC (@ssc_sports) March 1, 2024
هدف هلالي ثالث من سعود عبدالحميد بصوت محمد حسين 🎙#دوري_روشن_السعودي #الهلال_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/huRwIbNTnm
— SSC (@ssc_sports) March 1, 2024