الرياضة

الرياض يتغلب على الأخدود بثنائية في روشن

صحيفة البلادaccess_time21 / شعبان / 1445 هـ       1 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تغلب فريق الرياض على نظيره الأخدود بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 22 بدوري روشن.

سجل اللاعب نوليدج موسونا الهدف الأول لفريق الرياض في الدقيقة 45+1. وأدرك فريق الأخدود التعادل في الدقيقة 74 عن طريق اللاعب سافيور جودوين. وجاء الهدف الثاني لفريق الرياض عن طريق اللاعب أندري جراي في الدقيقة 87.

بتلك النتيجة، رفع الرياض رصيده إلى 23 نقطة في المركز الرابع عشر بنفس عدد نقاط الأخدود الذي بقي في المركز الثالث عشر.

m.samy

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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