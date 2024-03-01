الرياض يتغلب على الأخدود بثنائية في روشن

محمود العوضي- جدة
تغلب فريق الرياض على نظيره الأخدود بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 22 بدوري روشن.
سجل اللاعب نوليدج موسونا الهدف الأول لفريق الرياض في الدقيقة 45+1. وأدرك فريق الأخدود التعادل في الدقيقة 74 عن طريق اللاعب سافيور جودوين. وجاء الهدف الثاني لفريق الرياض عن طريق اللاعب أندري جراي في الدقيقة 87.
بتلك النتيجة، رفع الرياض رصيده إلى 23 نقطة في المركز الرابع عشر بنفس عدد نقاط الأخدود الذي بقي في المركز الثالث عشر.
هدددددف!⚽
موسونا يسجل أول أهداف الرياض🔥⚽️
#دوري_روشن_السعودي
#الأخدود_الرياض | #SSC pic.twitter.com/QX7wYAO02Q
— SSC (@ssc_sports) March 1, 2024
هدددددف!⚽
غودوين يسجل التعادل لـ الأخدود 🔥⚽️
#دوري_روشن_السعودي
#الأخدود_الرياض | #SSC pic.twitter.com/KiPaBeAmaJ
— SSC (@ssc_sports) March 1, 2024
هدددددف!⚽
غراي يضيف الهدف الثاني لـ الرياض 🔥⚽️
#دوري_روشن_السعودي
#الأخدود_الرياض | #SSC pic.twitter.com/uGZ5MAZwbv
— SSC (@ssc_sports) March 1, 2024