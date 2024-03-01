الاتحاد السعودي لكرة القدم يطلق الهوية الرسمية الخاصة بملف ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم 2034

الرياض – هاني البشر

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة 1 مارس 2024م، إطلاق الهوية الرسمية الخاصة بملف ترشح المملكة لاستضافة بطولة كأس العالم ™FIFA 2034، التي تحمل شعار “معًا. ننمو.” (Growing. Together.)، حيث تم الكشف عن الهوية البصرية، والشعار اللفظي الخاصة بملف الترشح، إلى جانب الموقع الإلكتروني الرسمي (Saudi2034bid.com).

ويأتي هذا الإطلاق بعد إعلان المملكة العربية السعودية في أكتوبر من العام الماضي نية الترشح لاستضافة البطولة، وعقب إعلان الاتحاد السعودي لكرة القدم إرسال خطاب الترشح الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

ويجسّد شعار ملف الترشح مسيرة التحول والنمو الكبيرين التي تعيشها المملكة العربية السعودية، باعتبارها واحدة من أسرع قصص النمو، وأكثرها تطورًا في عالم كرة القدم، علاوة على الأثر الإيجابي الشامل المنتظر من استضافة البطولة الرياضية الأكبر عالميًا، باعتبارها أول نسخة من بطولة كأس العالم FIFA™ ستشهد مشاركة 48 منتخبًا، ويتم تنظيمها في دولة واحدة.

ويشمل ملف ترشح المملكة ثلاث ركائز رئيسة، هي: “معًا لتنمية القدرات البشرية”، “معًا لتنمية كرة القدم”، “معًا لتنمية جسور التواصل”، فيما يهدف شعار “معًا. ننمو.” إلى تسليط الضوء على الروابط التي تجمع المملكة وشعبها بمجتمع كرة القدم الدولي في رحلة استثنائية، تسعى لبناء مستقبل أفضل للرياضة الأكثر شعبية عالميًا.

ويعكس تصميم الهوية البصرية بملف الترشح، جوهر التراث الثقافي الغني للمملكة ومجتمعها الشاب والحيوي، فيما يتألف شعار الملف من عدة أشرطة ملونة ومزيّنة بالعديد من الرمزو المتعلّقة برياضة كرة القدم، حيث صُممت هذه الأشرطة على شكل الرقم “34”، في إشارة إلى العام الذي تطمح فيه المملكة لاستضافة النسخة الـ25 من هذه البطولة العالمية، كما تحاكي الهوية البصرية شكل الخارطة الجغرافية للمملكة العربية السعودية، وتحمل في تصميمها خمسة ألوان مختلفة، تعكس التنوع الكبير الذي يتميز به المجتمع السعودي وتضاريس المملكة الساحرة، بما في ذلك اللون البرتقالي الذي يجسّد الكرم والأصالة، واللون الأخضر الذي يعكس جمال الواحات الخضراء، واللون الأحمر المستوحى من الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، ولون الخزامى الذي يعكس ألوان زهرة الخزامى، واللون الأصفر الذي يجسد أحلام الشعب السعودي وطموحاته نحو مستقبل مشرق.

ويروي فيديو ملف الترشح الذي تم تصويره في مناطق مختلفة من المملكة، بمشاركة نجوم كرة القدم الحاليين والسابقين، الشغف الكبير لدى الشعب السعودي تجاه كرة القدم، كما يستعرض التراث الثقافي والإرث الحضاري والمشاهد الطبيعية الساحرة للمملكة.

وبهذه المناسبة، قال الأستاذ ياسر بن حسن المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم: “تتمتع المملكة بتاريخ وإرث حافل بالإنجازات الكروية، ومن المهم للغاية أن نروي رحلة تطوّرنا ليراها ويتفاعل معها العالم بأسره، واختيار شعار “معًا. ننمو.”، يجسد انعكاسًا مثاليًا للنهج الذي نعتمده من أجل تحقيق حلم استضافة البطولة بعد عشرة أعوام بإذن الله”.

وأضاف المسحل: “يأتي تقديم ملف الترشح لاستضافة كأس العالم 2034 كخطوة مهمة في رحلة المملكة الرياضية والكروية بالأخص، حيث أحرزنا تطورًا كبيرًا على جميع الأصعدة في رياضة كرة القدم، ويمثل ملف ترشح المملكة لاستضافة البطولة دعوة مفتوحة للعالم من أجل الانضمام إلينا في هذه الرحلة، في الوقت الذي استضافت مدينة جدّة -مؤخرًا- مئات الآلاف من الجماهير من أكثر من 100 جنسية مختلفة خلال بطولة كأس العالم للأندية 2023، ويمثّل هذا الأمر دليلًا بارزًا على المستقبل الواعد الذي ينتظر المجتمع الكروي الدولي عندما نتطور معًا”.

وتمتد رحلة الترشح لنهاية العام الحالي، حيث أنشأ الاتحاد السعودي لكرة القدم وحدة خاصة لملف ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم 2034 بحسب اشتراطات الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بقيادة الأستاذ حمّاد بن خالد البلوي. ومن جانبه صرّح البلوي: “يستمدّ ملف ترشح المملكة لاستضافة بطولة كأس العالم 2034 الإلهام من أحلام وطموحات 32 مليونًا من سكّان المملكة العربية السعودية، ونعتز بالمسؤولية الكبيرة لتلبية جميع متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتقديم ملف ترشح يفخر به الشعب السعودي بأكمله، ونسعى أيضًا لتلبية الثقة الكبيرة التي مُنحت لنا من أكثر من 130 اتحادًا كرويًّا من مختلف أنحاء العالم الذين أظهروا دعمهم للملف منذ إعلان المملكة العربية السعودية عن نية الترشح”.

وأضاف البلوي: “يشهد القطاع الرياضي نقلة نوعية كبيرة في ظل رؤية السعودية 2030، بدعم من مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، واهتمام مباشر من سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظهما الله–، وكما يشير شعار ملف الترشح، فإننا نسعى من خلاله إلى تطوير جسور التواصل مع مجتمع كرة القدم حول العالم، وتمكين الجماهير واللاعبين والاتحادات من التطور معًا”.

ويأتي إطلاق الحملة بعد حوالي شهرين من تنظيم المملكة الناجح لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم في شهر ديسمبر 2023م، والتي شهدت حضورًا جماهيريًا يقارب ربع مليون مشجع ومشجعة، ونجحت المملكة في تحقيق نهضة كبيرة في مختلف جوانب كرة القدم للرجال والسيدات -على حد سواء- منذ عام 2021م، حيث ارتفع عدد مراكز التدريب الإقليمية؛ حوالي 3 أضعاف، لتصل إلى 17 مركزًا في الوقت الحالي، بالتوازي مع زيادة عدد برامج اكتشاف المواهب؛ بواقع أربعة أضعاف لتصل إلى 19 برنامجًا، وزيادة عدد إجمالي المنتخبات الوطنية من 9 إلى 17 منتخبًا، حيث يطمح الاتحاد السعودي لكرة القدم لتشكيل منتخبات في جميع الفئات العمرية، بالإضافة إلى زيادة عدد المدربين من 2,300 إلى أكثر من 6,200 مدرب ومدربة، في الوقت الذي جسّدت فيه المملكة خلال الست سنوات الماضية، مكانتها كموطن عالمي للرياضة باستضافتها لأكثر من 100 حدث رياضي دولي ضمن 40 رياضة مختلفة، كما أبرمت شراكات كروية مع أكثر من 100 دولة في مختلف أنحاء العالم.

ولمعرفة كامل المعلومات الخاصة برحلة ملف ترشح المملكة لاستضافة بطولة كأس العالم ™FIFA 2034 يمكن زيارة الموقع الإلكتروني: Saudi2034bid.com كما يمكن للجماهير دعم حملة ملف الترشح عبر استخدام هاشتاق #ترشح_السعودية2034 و#معًا_ننمو.