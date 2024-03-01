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أبها يهزم الطائي 0/2 في دوري روشن
الرياضة

أبها يهزم الطائي 0/2 في دوري روشن

صحيفة البلادaccess_time21 / شعبان / 1445 هـ       1 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

فاز فريق أبها على نظيره الطائي بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم “الجمعة” على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، لحساب الجولة الـ22 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل الهدفين اللاعب “غجيغوش كريتشوفياك”، في الدقيقة 38، وفي الدقيقة 49 من عمر المباراة.

هذه النتيجة رفعت رصيد أبها إلى 18 نقطة في المركز السادس عشر، بفارق الأهداف عن الطائي الذي يملك نفس الرصيد، غير انه يحتل المركز السابع عشر بجدول الترتيب

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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