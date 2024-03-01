أبها يهزم الطائي 0/2 في دوري روشن

محمود العوضي- جدة
فاز فريق أبها على نظيره الطائي بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم “الجمعة” على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، لحساب الجولة الـ22 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.
سجل الهدفين اللاعب “غجيغوش كريتشوفياك”، في الدقيقة 38، وفي الدقيقة 49 من عمر المباراة.
هذه النتيجة رفعت رصيد أبها إلى 18 نقطة في المركز السادس عشر، بفارق الأهداف عن الطائي الذي يملك نفس الرصيد، غير انه يحتل المركز السابع عشر بجدول الترتيب
هدددددف!⚽
كريتشوفياك يسجل الهدف الثاني لأبها🔥⚽️ #أبها_الطائي#دوري_روشن_السعودي | #SSC pic.twitter.com/X4hVJqpF9i
— SSC (@ssc_sports) March 1, 2024