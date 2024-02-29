8 اتفاقيات بمنتدى الخرج الصناعي

البلاد – الخرج

شهد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج ، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف توقيع 8 اتفاقيات على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي بمحافظة الخرج.

وشملت الاتفاقيات المبرمة اتفاقية ثلاثية بين غرفة الرياض و غرفة الخرج و غرفة المجمعة تقوم بموجبها كل غرفة بتعزيز وتسهيل المبادرات التي تخص القطاع الصناعي وإقامة المعارض المشتركة لتعزيز دور الشركات الصناعية وتبادل الزيارات والاستشارات ودعم تنمية القطاع, والاهتمام بإقامة المعارض والندوات والمؤتمرات التي تركز على الاستقطاب والاستثمار والتنمية.

من جهته أكد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة مجموعة الشركات الناشئة السعودية في مجموعة العشرين أن منتدى الخرج الصناعي عزز مفهوم التعاون المشترك بين الجهات الحكومية والقطاع الصناعي وعرض النماذج الأولية للابتكار, لافتاً النظر إلى أن السعودين ينافسون على مستوى العالم, وستقدم المجموعة عدداً من البرامج لعرض وإظهار المبادرات والابتكارات للعالم. وأوضح سموه أن المجموعة لها خطة للتوسع في مناطق المملكة لدعم وتعزيز مبادرات رواد الأعمال في الداخل والخارج.