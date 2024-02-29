30 مصمماً يشاركون في إبداع فستان تراثي

جدة ـ ياسر خليل

جمع فستان سعودي فريد، أكثر من 30 مصممة ومصمم أزياء يمثلون جميع مناطق المملكة، في لمسة ابداعية استغرقت عدة أشهر، واحتاجت إلى مليون و400 ألف غرزة في التطريز الآلي فقط. واضيفت إليه بما يقارب ٢٠٠ ألف غرزة أخرى لتثبيت الخرز والكرستالات لتشكّل أكبر عمل أزياء مبتكر في تاريخ المملكة، ابتهاجاً باحتفالات المملكة بيوم التأسيس، ومرور 300 عام على نشأة الدولة السعودية الأولى.

ولفت الفستان الذي أطلقه نادي رواد الأزياء بمكة المكرمة الأنظار بعدما تحول إلى لمسة ابداعية لافتة في يوم التأسيس.

وقالت رئيس النادي سحر بامعلم: “فكرنا قبل يوم التأسيس وعقدنا عدة اجتماعات مكثفة بين العضوات والمصممات، بالتعاون مع النائبة صفاء الشريف، حيث كان هدفنا صناعة شيء مميز يترك بصمة تعبر عن حبنا للوطن، وتترجم رغبتنا في دعم رؤية المملكة 2030، وتوصلنا إلى فكرة الفستان الفريد من نوعه، وتم تصميم الرسومات والرموز من قبل المصممة سخاء الحربي والتي تميزت بعطائها وولائها للنادي والوطن، حيث أبدعت في التعبير عن مناطق المملكة برموز ورسومات توضح الكنوز الرائعة في بلادنا الغالية”.