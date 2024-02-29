16 فريقًا يتأهلون لربع نهائي بطولة موسم الرياض للبادل Riyadh Season P1

الرياض – هاني البشر
حققت الفرق المتأهلة لجولات الإقصاء الفردي في اليوم الثالث من بطولة موسم الرياض للبادل Riyadh Season P1، نتائج لا مثيل لها تخللتها الكثير من المفاجآت واللحظات الحماسية. وتعد البطولة إحدى فعاليات موسم الرياض المقامة في منطقة بوليفارد سيتي.
وجمعت بطولة موسم الرياض للبادل أفضل اللاعبين من جميع أنحاء العالم، حيث تأهل 16 فريقًا منها 8 فرق للرجال و8 فرق للنساء، من بينهم اللاعبون واللاعبات الأعلى تصنيفًا في لعبة البادل عالميًا، كاللاعب أرتورو كويلو المصنف الأول عالميًا في بادل الرجال، واللاعب أليخاندرو غالان المصنف الثاني عالميًا، إلى جانب خوان ليبرون الثالث على مستوى العالم. وتأهلت من بين الفِرق النسائية اللاعبة أريانا سانشيز المصنفة الأولى عالميًا في بادل النساء، واللاعبة باولا خوسيماريا المصنفة الثانية على مستوى العالم، بالإضافة إلى جيما ترياي المصنفة الثالثة عالميًا في لعبة البادل.