مكة المكرمة : البلاد

حددت الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي (10) مواقع لخدمة العربات داخل المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك، 3 مواقع داخل الساحات (الساحة الشرقية عند باب علي رضي الله عنه، والساحة الجنوبية في أجياد، والساحة الغربية عند جسر الشبيكة).

كما وفّرت خدمة دافعي العربات المصرح لهم؛ على مدار الساعة، عند مدخل أجياد، ومدخل الرواسي، ومدخل كدى أسفل برج الساعة، وباب الملك عبدالعزيز -رحمه الله-، والدور الأرضي للحرم، وباب الملك فهد -رحمه الله-، والدور الأول بالمسعى)، إضافة إلى توفير خدمة العربات المجانية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة داخل المطاف.