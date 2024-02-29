رسميًا | فلاديمير بيتكوفيتش مدربًا لمنتخب الجزائر

أعلن منتخب الجزائر تعاقده مع المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش في بيان رسمي الخميس، ليخلف جمال بلماضي في تدريب (محاربي الصحراء).

وقال البيان: “سيكون بيتكوفيتش المدرب الجديد لمنتخب الجزائر. سيصل المدرب إلى الجزائر العاصمة الأحد القادم، وسيعقد مؤتمرًا صحفيًا يوم الإثنين”.

الاتحاد الجزائري كان قد أقال المدرب بلماضي بعد الإقصاء من الدور الأول في كأس أمم إفريقيا 2023، للمرة الثانية تواليًا بعد الخروج في نسخة 2021.

ويحظى بتيكوفيتش -المولود في سراييفو عاصمة البوسنة- بسمعة رائدة في تدريب المنتخبات الوطنية، حيث قاد سويسرا إلى ثمن نهائي كأس العالم 2018، فيما بلغ معها ربع نهائي كأس أمم أوروبا 2020 وثمن النهائي في نسخة 2016.