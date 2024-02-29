المحليات

جولات رقابية مكثفة على شركات البريد ونقل الطرود

صحيفة البلادaccess_time20 / شعبان / 1445 هـ      29 فبراير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

 نفّذت الفرق الرقابية بالهيئة العامة للنقل جولات رقابية مكثفة على شركات البريد ونقل الطرود؛ وذلك للوقوف على جاهزية الشركات خلال موسم رمضان وعيد الفطر المبارك، والتحقق من مدى التزامهم بتسريع عمليات تسليم الشحنات للمستفيدين، مشددة على ضرورة تصحيح الملاحظات قبيل بداية شهر رمضان المبارك.

 وأكدت الهيئة على أن هذه الخطوة تأتي بهدف التأكد من توفير الشركات لقنوات تواصل فعالة لاستقبال الشكاوى والملاحظات، يتضمن رقم مجاني وآلية واضحة لمتابعة الشكاوى وطرق معالجتها، وذلك للارتقاء بجودة الخدمات وضمان رضا المستفيدين.

 وأشارت الهيئة إلى ضرورة الإبلاغ عن شركات البريد ونقل الطرود التي لم تلتزم بتوفير قنوات التواصل الفعالة لمعالجة الشكاوى، داعية المستفيدين إلى تصعيد الشكوى عبر مركز الاتصال الموحد للهيئة العامة للنقل (19929)، أو البريد الإلكتروني الرسمي 19929@tga.gov.sa أو حساباتها الرسمية عبر منصة “X”.

 يذكر أن الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع وزارة التجارة قد دعت المتسوقين في التجارة الإلكترونية إلى ضرورة التسوق المبكر لمستلزمات عيد الفطر المبارك لتفادي ازدحام لحظات التسوق الأخيرة، والحصول على أفضل الخدمات المقدمة من المتاجر وشركات البريد ونقل الطرود.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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