الرياض : البلاد

نفّذت الفرق الرقابية بالهيئة العامة للنقل جولات رقابية مكثفة على شركات البريد ونقل الطرود؛ وذلك للوقوف على جاهزية الشركات خلال موسم رمضان وعيد الفطر المبارك، والتحقق من مدى التزامهم بتسريع عمليات تسليم الشحنات للمستفيدين، مشددة على ضرورة تصحيح الملاحظات قبيل بداية شهر رمضان المبارك.

وأكدت الهيئة على أن هذه الخطوة تأتي بهدف التأكد من توفير الشركات لقنوات تواصل فعالة لاستقبال الشكاوى والملاحظات، يتضمن رقم مجاني وآلية واضحة لمتابعة الشكاوى وطرق معالجتها، وذلك للارتقاء بجودة الخدمات وضمان رضا المستفيدين.

وأشارت الهيئة إلى ضرورة الإبلاغ عن شركات البريد ونقل الطرود التي لم تلتزم بتوفير قنوات التواصل الفعالة لمعالجة الشكاوى، داعية المستفيدين إلى تصعيد الشكوى عبر مركز الاتصال الموحد للهيئة العامة للنقل (19929)، أو البريد الإلكتروني الرسمي 19929@tga.gov.sa أو حساباتها الرسمية عبر منصة “X”.

يذكر أن الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع وزارة التجارة قد دعت المتسوقين في التجارة الإلكترونية إلى ضرورة التسوق المبكر لمستلزمات عيد الفطر المبارك لتفادي ازدحام لحظات التسوق الأخيرة، والحصول على أفضل الخدمات المقدمة من المتاجر وشركات البريد ونقل الطرود.