ثروة الوطن

حظيت الثروة البشرية السعودية بحضور متقدم في كافة مستهدفات رؤية المملكة 2030، بكل طموحاتها وثمارها المتعاظمة من الإنجازات الحضارية للوطن والمواطن، التي تجسد الرعاية الكريمة من قائد مسيرة الخير والازدهار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والإشراف والمتابعة المباشرة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز- حفظهما الله- والإرادة الوثابة الملهمة من سموه في استشراف آفاق المستقبل وتحقيق أسبابه، برعاية العلم والابتكار والخبرات النوعية في كافة القطاعات.

وتتويجًا لذلك، وتحت رعاية سمو ولي العهد رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية، انطلقت أمس، أعمال مؤتمر “مبادرة القدرات البشرية ” بحضور محلي وعالمي رفيع المستوى، في تجسيد قوي لالتزام المملكة بإثراء الحوار العالمي حول استثمار الثروة البشرية الأهم، وإستراتيجياتها الملهمة ودورها الرائد والمعهود نحو كل ما يحقق النماء، ويشرع فضاءات التطور والابتكار بأعلى القدرات البشرية.

وهكذا تتوالى بصمات الرؤية السعودية الطموحة لمزيد من الازدهار المستحق للوطن ورخاء المواطن ولشعوب العالم، في الوقت الذي تستعد فيه الرياض لاستضافة معرض ومؤتمر “مملكة الغد” برصيد غير مسبوق من الإنجازات وبنك أهداف نوعية توثق امتداد مسارها الحضاري للمستقبل.