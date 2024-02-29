انطلاق مهرجان حراء للعسل

جدة-ياسر خليل

انطلق أمس مهرجان حراء للعسل والذي يقيمه حي حراء الثقافي بالتعاون مع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة وذلك بمناسبة يوم التأسيس ولمدة ٤ أيام من الساعة ٤ عصراً الى الساعة ١٠ مساءاً .

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة المهندس أحمد بن عبدالله القرني أنه

سيشارك أكثر من 20 نحّال بالعاصمة المقدسة في المهرجان لعرض منتجاتهم وتسويقها ، وذلك بمشاركة جمعية نحّالي العاصمة المقدسة وفريق نحّالي مكة المكرمة التابع لجمعية مراكز الاحياء بمكة المكرمة .

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف أن سلالات نحل العسل المختلفة الموجودة داخل منطقة مكة المكرمة ، من صفات إنتاجية متميزة حيث يتم تربيتها وتحسين أداءها وفقاً للممارسات التي تضمن سلامتها وخلوها من الأمراض وارتفاع مستوى انتاجيتها ، وأن الوزارة تعمل على تطوير قطاع تربية النحل وإنتاج العسل ومهنة النحالة، عبر إطلاق مبادرات مع الجهات ذات العلاقة تسهم في نشر الطرق الحديثة في تربية النحل، ورفع مستوى الكفاءة الإنتاجية، وتحسين الجودة بما يؤدي إلى تحقيق عوائد اقتصادية أعلى .