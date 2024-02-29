المؤتمر استعرض أحدث التقنيات..العبد القادر: 1.8 تريليون ريال مشاريع المقاولات عام 2030

البلاد – الرياض

اختتم مؤتمر المقاولات الدولي الرابع أعماله ، التي نظمتها الهيئة السعودية للمقاولين في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، واستمر لمدة يومين، بالتزامن مع معرض Big5 Saudi الذي يستهدف 55ألف زائر.

وكان وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، قد دشن خلال افتتاح المؤتمر، منصة التحالف لتكون مركزًا للمقاولين للبحث والتواصل مع مقاولين آخرين لتطوير اتحاد بين الجهتين لإنجاز المشروعات بأفضل صورة ممكنة.

واستعرض المؤتمر الدولي للمقاولات أحدث التقنيات، والمعدات المستخدمة في البناء الحضري، ومساهمة المدن الذكية في تحسين جودة الحياة، وسلي الضوء على مفهوم الاستدامة وتأثيرها في البيئة، ومناقشة أحدث ممارسات تقنية البناء بمشاركة أكثر من 25 متحدثًا محليًا ودوليًا يمثلون أكثر من 40 دولة، ويستعرضون أحدث المعلومات والتجارب والتقنيات. وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين المهندس زكريا العبدالقادر، أن المملكة تشهد تغييرات هائلة، وأن تحقيق قطاع مقاولات مستدام و جزء من هذا التغيير من خلال دور الهيئة في تنظيم وتنمية القطاع وتمكينه من بناء القدرات المتخصصة ورفع المعايير، مضيفا بأن المملكة ستشهد عقود مشاريع مقاولات بقيمة 1.8 تريليون ريال حتى عام 2030، متوقعا أن ينعكس ذلك على رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي عن نسبته الحالية البالغة 6 %.

وأوضح العبد القادر أن حجم قطاع المقاولات خلال العامين 2023 و2024 بلغ نحو 280 مليار ريال سنويا ، ومن المتوقع أن تتضاعف هذه الأرقام ابتداء من العام 2025، بنحو ثلاثة مرات، لتصل إلى تريليون ريال سنويا، بحسب تصريح لـ “تلفزيون الشرق”.

وكشف أن عدد المقاولين المسجلين في الهيئة السعودية للمقاولين يتجاوز 15 ألف مقاول ، وتعمل الهيئة على تأهيل المقاولين وترشحيهم لصندوق الاستثمارات العامة ولأكبر الشركات في المملكة الحكومية أو شبه حكومية..