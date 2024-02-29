الرياضة

الفيحاء يتغلب على الرائد بثنائية في روشن

صحيفة البلادaccess_time20 / شعبان / 1445 هـ      29 فبراير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تصوير- عبدالرحمن الخزيم

فاز فريق الفيحاء على نظيره الرائد 1/2 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة الـ 22 بدوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل اللاعب نواف الحارثي الهدف الأول لفريق الفيحاء في الدقيقة 51، وتعادل اللاعب جوليو تفاريس لفريق الرائد في الدقيقة 55، وتمكن اللاعب فاشون ساكالا من تسجيل الهدف الثاني لفريق الفيحاء في الدقيقة 77.

بتلك النتيجة، رفع الفيحاء رصيده إلى 28 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الرائد عند 20 نقطة في المركز الرابع عشر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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