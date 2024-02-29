الفيحاء يتغلب على الرائد بثنائية في روشن

محمود العوضي- جدة
تصوير- عبدالرحمن الخزيم
فاز فريق الفيحاء على نظيره الرائد 1/2 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة الـ 22 بدوري روشن السعودي للمحترفين.
سجل اللاعب نواف الحارثي الهدف الأول لفريق الفيحاء في الدقيقة 51، وتعادل اللاعب جوليو تفاريس لفريق الرائد في الدقيقة 55، وتمكن اللاعب فاشون ساكالا من تسجيل الهدف الثاني لفريق الفيحاء في الدقيقة 77.
بتلك النتيجة، رفع الفيحاء رصيده إلى 28 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الرائد عند 20 نقطة في المركز الرابع عشر.
هدددددف!⚽
نواف الحارثي يسجل الهدف الأول للفيحاء 🔥⚽️#دوري_روشن_السعودي
#الرائد_الفيحاء | #SSC pic.twitter.com/RCtPlhz8w1
— SSC (@ssc_sports) February 29, 2024
هدددددف!⚽
رأسية رائعة من تفاريس تعلن هدف التعادل 🔥⚽️#دوري_روشن_السعودي
#الرائد_الفيحاء | #SSC pic.twitter.com/Ds1bB52NCY
— SSC (@ssc_sports) February 29, 2024
هدددددف!⚽
الهدف الثاني للفيحاء عن طريق اللاعب ساكالا🔥⚽️#دوري_روشن_السعودي
#الرائد_الفيحاء | #SSC pic.twitter.com/TWwKjc13MT
— SSC (@ssc_sports) February 29, 2024