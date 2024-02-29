العروبة يصعد لوصافة ” يلو”.. وأحد يصعق الباطن

حائل- خالد الحامد
قفز فريق العروبة لوصافة ترتيب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، بعد فوزه على مضيفه هجر بنتيجة 4-1، في المواجهة التي احتضنها استاد الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء.
سجل رباعية العروبة” أنيتا فورنون من ركلة جزاء، ومنير العلوشي، وفهد الزبيدي، وبين نكولولو، فيما سجل هدف هجر نيكولا جامبور.
بهذه النتيجة، رفع العروبة رصيده إلى 44 نقطة، فيما بقي هجر على رصيده 17 نقطة بالمركز قبل الأخير.
وكسب فريق النجمة ضيفه الجندل بنتيجة 1/3 في المواجهة التي احتضنها ستاد التعليم بعنيزة.
سجل ثلاثية النجمة آلان ليما، وهيرناني جورج، وسايمون موسوفا، فيما أحرز للجندل ديمبلي سايديبه من ركلة جزاء، وشهدت المبارة طرد لاعب النجمة لويس ماقو.
ورفع النجمة رصيده إلى 33 نقطة بالمركز الثامن، وبقي الجندل عند 32 نقطة بالمركز العاشر.
وعلى ملعبه بالمدينة المنورة، حقق فريق أحد انتصارًا ثمينًا على ضيفه الباطن 1/3.
سجل لأحد أحمد العنزي، وكورناد، وكريم عريبي، فيما أحرز للباطن أمين عطوشي من ركلة جزاء؛ ليرفع أحد رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما تراجع الباطن إلى المركز التاسع بعد أن تجمَّد رصيده عند 23 نقطة.