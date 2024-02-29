التعاون الإيجابي يحسم مواجهة الوحدة والتعاون

محمود العوضي- جدة
تعادل فريقا الوحدة والتعاون 2/3 في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة الـ 22 بدوري روشن.
تقدم فريق الوحدة بالهدف الأول في الدقيقة 25 عن طريق المهاجم النيجيري أوديون إيغالو، قبل أن يتعادل موسى بارو لفريق التعاون في الدقيقة 29.
التعادل الإيجابي (3-3) يحسم مواجهة #الوحدة و #التعاون🤝🔥
شاهد الأهداف الستة⚽️👇
#دوري_روشن_السعودي
#الوحدة_التعاون | #SSC pic.twitter.com/oTSc9RATUN
— SSC (@ssc_sports) February 29, 2024
وعاد الوحدة ليتقدم مجددًا في الدقيقة 37 عن طريق فيصل فجر، لكن تمكن اللاعب ماتيوس كاسترو من إدراك التعادل لفريق التعاون في الدقيقة 45+1.
وعاد إيغالو ليسجل هدفه الثاني والثالث لفريق الوحدة في الدقيقة 74، من ركلة جزاء. وتعادل فريق التعاون مرة ثالثة في المباراة عن طريق اللاعب ماتيوس كاسترو في الدقيقة 87.
بتلك النتيجة، رفع التعاون رصيده إلى 39 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري، بينما وصل الوحدة إلى 27 نقطة في المركز العاشر.