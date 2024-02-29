الرياضة

التعاون الإيجابي يحسم مواجهة الوحدة والتعاون

صحيفة البلادaccess_time20 / شعبان / 1445 هـ      29 فبراير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تعادل فريقا الوحدة والتعاون 2/3 في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة الـ 22 بدوري روشن.

تقدم فريق الوحدة بالهدف الأول في الدقيقة 25 عن طريق المهاجم النيجيري أوديون إيغالو، قبل أن يتعادل موسى بارو لفريق التعاون في الدقيقة 29.

 

 

وعاد الوحدة ليتقدم مجددًا في الدقيقة 37 عن طريق فيصل فجر، لكن تمكن اللاعب ماتيوس كاسترو من إدراك التعادل لفريق التعاون في الدقيقة 45+1.

وعاد إيغالو ليسجل هدفه الثاني والثالث لفريق الوحدة في الدقيقة 74، من ركلة جزاء. وتعادل فريق التعاون مرة ثالثة في المباراة عن طريق اللاعب ماتيوس كاسترو في الدقيقة 87.

بتلك النتيجة، رفع التعاون رصيده إلى 39 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري، بينما وصل الوحدة إلى 27 نقطة في المركز العاشر.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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